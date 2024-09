اولین تیرز تریلر و پوسترهای فصل دوم سریال The Last of Us منتشر شد

تیزر تریلر و سه پوستر از فصل دوم سریال درام تحسین شده The Last of Us با بازی بلا رمزی و پدرو پاسکال منتشر شده است. تیزر تازه منتشر شده از فصل دوم سریال لست آو آس ادامه‌ی داستان جوئل، الی و برادر جوئل، تامی، است. بازیگران جدیدی از جمله کتلین دور در نقش ابی، […]

تیزر تریلر و سه پوستر از فصل دوم سریال درام تحسین شده The Last of Us با بازی بلا رمزی و پدرو پاسکال منتشر شده است. تیزر تازه منتشر شده از فصل دوم سریال لست آو آس ادامه‌ی داستان جوئل، الی و برادر جوئل، تامی، است. بازیگران جدیدی از جمله کتلین دور در نقش ابی، ایزابلا مرسد در نقش دینا، یانگ مازینو در نقش جس، آریلا بارر در نقش مل، تاتی گابریل در نقش نورا، اسپنسر لرد در نقش اوون، دنی رامیرز در نقش مانی و جفری رایت در نقش ایزاک را در این کلیپ شاهد هستیم. در خلاصه رسمی داستان اینگونه آمده: بعد از گذشت ۵ سال از حوادث فصل اول، گذشته جوئل و الی به سراغشان می‌آید و آن‌ها را دچار مشکل با یکدیگر و دنیایی به مراتب خطرناک‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از آنچه پشت سر گذاشته بودند، می‌کند. فصل اول سریال لست آو آس در سال ۲۰۲۳ پخش و بسیار پر بیننده ظاهر شد. فصل دوم نیز سال ۲۰۲۵ روی آنتن شبکه HBO خواهد رفت. فصل اول ۸ نامزدی جوایز امی را برای بازی پاسکال و رمزی و بهترین سریال درام همراه داشت. پخش تیزر سریال همزمان با روز The Last of Us در تاریخ ۲۶ سپتامبر (امروز) صورت گرفته که روز شیوع ویروس سرچُماقی‌ها است که در بازی لست آو آس توسط ناتی داگ دیده شد. کریگ مازین و نیل دراکمن نویسندگان و تهیه کنندگان سریال به همراه سونی پیکچرز تلویژن هستند. در ادامه می‌توانید تریلر و پوسترهای سریال را مشاهده کنید:

Bella Ramsey, Pedro Pascal, The Last Of Us

منبع متن: gamefa