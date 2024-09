۱۵ دیالوگ برتر The Hunger Games

اکثر اوقات زمانی که یک مجموعه فیلم براساس یک مجموعه کتاب باشد، دارای دیالوگ‌های عمیق، قوی و به یادماندنی است و سری فیلم‌های The Hunger Games نیز از این قاعده مستثنی نیست.

سوزان کالینز، نویسنده‌ی سری کتاب‌های The Hunger Games، قبلا به عنوان فیلمنامه‌نویس تلویزیونی مشغول بود و با دیالوگ‌گویی‌های سینمایی آشنایی دارد؛ به همین خاطر احتمالا مجموعه کتاب‌های او شامل دیالوگ‌ها و نقل‌قول‌های قوی و عمیق است.

جدای از این که چرا برخی از دیالوگ‌های این سری به یادماندنی هستند، بعضی از دیالوگ‌های این فیلم مخاطب را به فکر وا می‌دارد و می‌توان تا مدتی درباره‌ی آن‌ها تامل کرد و یا حتی با آن همذات‌پنداری کرد. داستان سری فیلم‌های The Hunger Games به خوبی به مسائلی همچون طبیعت انسان، سیاست، حدود خشونت انسان و تاثیر رسانه بر واقعیات می‌پردازد. در ادامه، با بهترین دیالوگ‌های سری فیلم‌های The Hunger Games آشنا می‌شویم که معنای عمیق‌تری از آن چیزی که هستند را با خود به همراه دارد.

۱۵- «اگر قراره بمیرم، می‌خوام هنوز خودم باشم.» – پیتا مِلارک در فیلم The Hunger Games

