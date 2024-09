تریلر جدیدی از بازی Indiana Jones and the Great Circle در مراسم TGS 2024 رونمایی شد

یکی از عناوین بزرگ مایکروسافت که به‌زودی عرضه می‌شود، Indiana Jones and the Great Circle، در مراسم Tokyo Game Show 2024، با انتشار تریلری جدید از گیم‌ پلی و روند تولید، مورد تشویق و تحسین حضار ژاپنی قرار گرفت. بازی Indiana Jones and the Great Circle قرار است در ۹ دسامبر (۱۹ آذر) امسال برای […]