مراسم Tokyo Game Show 2024 هم‌اکنون تا چند روز آینده در جریان قرار دارد و مایکروسافت نمایش Xbox Broadcast خود را در این مراسم به پایان رسانده است. در این شوکیس، تریلرها و اطلاعات جدیدی از بازی‌هایی مانند Metal Gear Solid Δ: Snake Eater، Overwatch 2، Starcraft، Katamari و موارد دیگر به اشتراک گذاشته شد.

در این برنامه وعده داده شده بود که مجموعه‌ای از بازی‌های هیجان‌انگیز از استودیوهای ترد پارتی که عمدتاً در ژاپن و سراسر آسیا مستقر هستند و همچنین محتویاتی از استودیوهای زیرمجموعه Xbox، مانند Blizzard Entertainment و Bethesda، ارائه شود.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

تریلر جدیدی از Metal Gear Solid Δ: Snake Eater (علامت Δ «دلتا» تلفظ شود) به‌عنوان افتتاحیه مراسم Xbox در Tokyo Game Show 2024 منتشر شد.

این تریلر که با تمرکز بر روی شخصیت‌های منفی بازی تهیه شده است، نگاه تازه‌ای به چهره شخصیت‌های محبوبی مانند Revolver Ocelot ،Colonel Volgin ،the Boss و … را به طرفداران ارائه داد. با این حال، متأسفانه هنوز تاریخ انتشار رسمی برای این عنوان مشخص نشده است.

همکاری انیمه My Hero Academia با بازی Overwatch 2

انیمه پرطرفدار My Hero Academia قرار است با عنوان شوتر قهرمانی Overwatch 2 برای انتشار اسکین‌هایی بر اساس کاراکترهای All Might و Deku همکاری داشته باشد.

ایکس‌باکس تریلر کوتاه اما جذابی را برای نمایش این همکاری که از ۱۷ اکتبر (۲۶ مهر) شروع خواهد شد منتشر کرد که اطلاعاتی راجع به اینکه چه شخصیت‌هایی قرار است از جهان این انیمه وارد دنیای Overwatch شوند را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.

Age of Mythology Retold: Immortal Pillars

بسته الحاقی جدیدی برای بازی استراتژیک Age of Mythology Retold معرفی شد که Immortal Pillars نام دارد. این بسته الحاقی، بازیکنان را با اسطوره‌ها، خدایان و افسانه‌های چین کهن آشنا خواهد کرد. ایکس باکس تریلری را برای این محتوای اضافی قابل‌ دانلود منتشر و تأیید کرد که این افزونه در همان روز اول انتشار به Xbox Game Pass می‌آید، اگرچه هنوز جزئیات بیشتر مانند تاریخ انتشار و قیمت آن اعلام نشده است.

بازی‌های Starcraft Remastered and Starcraft 2 به Game Pass می‌آیند

