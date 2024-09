اطلاعات جدیدی از فصل سوم سریال The Rings of Power منتشر شد

اسماعیل کروز کوردوا اطلاعاتی از فصل سوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power منتشر کرده است.

با نزدیک شدن به پایان فصل دوم سریال The Rings of Power، درباره آینده این سریال سوالاتی ایجاد شده است. حالا به تازگی اسماعیل کروز کوردوا، بازیگر نقش آروندیر، در مصاحبه‌‌ای که با ورایتی داشته درباره فصل سوم گفت:

تا جایی که من اطلاع دارم، فصل سوم را خواهیم ساخت. بااینکه خیلی علاقه‌‌مند به دیدن فیلمنامه هستم، در حال حاضر آن را ندیدم اما مطمئن هستم فصل سوم را می‌‌سازیم.

در ماه نوامبر ۲۰۱۷، آمازون حق ساخت یک سریال پنج فصلی به ارزش حداقل یک میلیارد دلار را از بنیاد تالکین خریداری کرد تا پرهزینه‌‌ترین سریال تاریخ را به وجود آورد. فصل اول سریال The Rings of Power در سال ۲۰۲۲ پخش و به سرعت به پربیننده‌‌ترین سریال آمازون پرایم تبدیل شد، پخش فصل دوم نیز در سال ۲۰۲۴ آغاز شده است.

بااینکه بینندگان سریال در فصل دوم با کاهش مواجه شده، طبق گزارشات چند ماه است که پیش تولید فصل سوم آغاز شده است. درحالی که تا به امروز آمازون ساخت فصل سوم را به صورت رسمی تایید نکرده، به نظر می‌‌رسد این کمپانی از تعداد بینندگان فصل دوم رضایت دارد و برنامه خود را برای پنج فصل ادامه می‌‌دهد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فصل سوم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power منتشر نشده و طرفداران این دنیا باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: اسکرین‌رنت