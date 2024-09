قیمت Horizon Zero Dawn پس از معرفی نسخه ریمستر به طور مخفیانه دو برابر شد

در حال حاضر، استقبال از این ریمستر Horizon Zero Dawn اصلا مثبت نیست و این انتخاب تنها آسیب بیشتری به آن وارد کرده است. همانطور که در وب‌سایت محبوب ردیابی قیمت عناوین پلی‌ استیشن، PSPrices، اشاره شده، Horizon Zero Dawn شاهد افزایش ناگهانی قیمت در ویترین دیجیتال پلی استیشن بوده است. این بازی زمانی که […]

منبع متن: gamefa