Ghost of Yōtei اجازه می‌دهد بازیکنان کنترل بیشتری روی داستان داشته باشند

در گفت‌وگو با نیویورک تایمز، توسعه‌دهندگان Ghost of Yōtei اعلام کردند که این بازی به پلیرها اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر داستان شخصیت اصلی داشته باشند. بازی Ghost of Tsushima نیز دارای برخی عناصر انتخاب بود، اما به نظر می‌رسد Sucker Punch در تلاش است تا آن را به صورت گسترده‌تر روی Ghos of Yotei […]