کریس همسورث و سم راکول در فیلم Stuntnuts همکاری خواهند کرد

دو ستاره فیلم‌‌های اکشن در فیلم Stuntnuts به تهیه‌‌کنندگی متیو وان با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

طبق گزارش ددلاین، کریس همسورث و سم راکول به فیلم Stuntnuts پیوسته‌‌اند و قرار است نقش‌‌های خود را در این اثر ایفا کنند. Stuntnuts: The Movie اولین فیلم از یک مجموعه چهار قسمتی است که سکان کارگردانی تمام قسمت‌‌ها در دستان دیمین والترز خواهد بود. همچنین وظیفه تهیه‌کنندگی این اثر برعهده میتو وان است، که کارگردانی آثاری مانند Kingsman: The Secret Service، Argylle و البته Layer Cake را در کارنامه خود دارد. علاوه‌‌بر همسورث و راکول، گرگ تاونلی که بدلکار تام هالند در سه‌‌گانه Spider-Man Home محسوب می‌‌شود نیز در Stuntnuts حضور خواهد داشت.

Stuntnuts: The Movie اولین تجربه کارگردانی دیمین والترز محسوب می‌‌شود، او پیش از این در حرفه بدلکاری مشغول به کار بود. والترز در آثار تحسین شده‌‌ای مانند Hellboy II: The Golden Army، Captain America: The First Avenger و Skyfall به عنوان بدلکار حضور داشته است. فیلم اکشن کمدی Stuntnuts روایت‌‌گر ماجراجویی شخصیت لئو به همراه گروهی از دوستانش است که درگیر اتفاقات مختلفی می‌‌شوند، داستان آنها در فیلم Stuntnuts Does School Fight ادامه پیدا خواهد کرد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از Stuntnuts: The Movie منتشر نشده و طرفداران باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: کولایدر