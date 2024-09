مریل استریپ به سریال The Corrections پیوست

مریل استریپ، بازیگر برنده اسکار، قرار است در سریال اقتباسی جدید The Corrections ایفای نقش کند.

سریال The Corrections اقتباسی از رمان سال ۲۰۰۱ نوشته جاناتان فرانزن است که وی به همراه مارک رویبال و نیکول کلمنز تهیه آن را بر عهده خواهند داشت. این سریال محصول استودیو CBS است و در حال حاضر استریمر یا شبکه پخش مشخصی ندارد.



استریپ اکنون سر فیلم‌برداری فصل چهارم سریال Only Murders in the Building است که برای ایفای نقش لورتا در فصل سوم نامزد جایزه امی شد.



سریال The Corrections داستان زوجی است که تصمیم می‌گیرند برای کریسمس با فرزندانشان دور هم جمع شوند. این دومین اقتباس از این رمان است. قبلا پایلوت The Corrections در سال ۲۰۱۱ ساخته شد اما شبکه HBO علاقه‌ای به ادامه آن نشان نداد. در خلاصه رسمی رمان اینگونه آمده:



بعد از ۵۰ سال زندگی مشترک، انبو لمبرت می‌خواهد خوش بگذراند. متاسفانه، همسرش، آلفرد بعلت بیماری پارکینسون مشاعیرش را از دست داده و فرزندانشان غرق زندگی خودشان هستند. پسر بزرگشان، گری، مدیر کمپانی و مرد خانواده است و سعی دارد خودش و همسرش را قانع کند افسردگی ندارد. فرزند وسط، چیپ، شغلش را از دست داده و نمی‌تواند کار پیدا کند و دنیس، فرزند آخر، از ازدواج وحشتناکش به رابطه با یک مرد متاهل پناه برده است. انید با وجود تمامی این مشکلات تصمیم گرفته برای یکبار دیگر خانواده را برای کریسمس دور هم جمع کند.



