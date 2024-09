مدت زمان فیلم Wicked مشخص شد

با نزدیک شدن به تاریخ اکران فیلم Wicked، به تازگی مدت زمان این اثر مشخص شده است.

طبق گزارش Fandango و AMC Theatres، این اثر موزیکال به کارگردانی جان ام چو، مدت زمان دو ساعت چهل دقیقه‌‌ای خواهد داشت. در حال حاضر مشخص نیست که فیلم Wicked Part 2، که در ماه نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی اکران خواهد می‌‌شود نیز مدت زمانی مشابه قسمت قسمت اول دارد یا تغییراتی در آن ایجاد خواهد شد.

فیلم Wicked حول‌محور جادوگران شهر از جریان دارد و داستان شخصیت الفابا را روایت می‌‌کند. او برای یاد گرفتن مهارت‌‌های جادویی و استفاده از آنها برای کمک به مردم، به دانشگاه شیز می‌‌رود و پس از مدتی با هم‌‌کلاسی خود، یعنی شخصیت گلیندا دوست می‌‌شود. اما این رابطه دوستانه به خاطر توطئه‌‌ای در دانشگاه، زمان زیادی دوام نمی‌‌آورد تا دوستی آنها به رقابت و نفرت تبدیل شود.

جان ام چو کارگردانی آثاری مانند Crazy Rich Asians، Now You See Me 2 و البته In the Heights را در کارنامه خود دارد و فیلم‌های موزیکال غریبه نیست. از بازیگران فیلم Wicked نیز می‌‌توان به آریانا گرانده، سینتیا اریوو، جاناتان بیلی، میشل یئو، جف گلدبلوم و پیتر دینکلیج اشاره کرد.

فیلم Wicked برای اکران در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ (۲ آذر ۱۴۰۳) برنامه‌‌ریزی شده است.

منبع: کامینگ‌سون