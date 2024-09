Zelda: Tears of the Kingdom بهترین بازی مراسم Japan Game Awards 2024 لقب گرفت

بهترین جایزۀ مراسم Japan Game Awards 2024 به بازی محبوب و تحسین شدۀ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom اعطا شد. نینتندو با رای مردم جایزۀ بزرگ مراسم (Grand Award) را از آن خود کرد. Tears of the Kingdom همچنین جایزه‌ای برای بهترین فروش و جایزه‌ای برای تعالی را از آن خود کرد. […]