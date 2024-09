اطلاعات جدیدی از فیلم pinocchio unstrung منتشر شدند

پس از انتشار فیلم Winnie the Pooh Blood and Honey 2 و با عرضه‌ی فیلم Pinocchio Unstrung جهان سینمایی Poohniverse به توسعه یافتن و حرکت کردن ادامه داده است.

یکی از ستاره‌های عنوان Blood and Honey 2، اسکات چیمبرز بود. این بازیگر تاکنون اطلاعات زیادی درباره‌ی آینده‌ی مجموعه‌ی مذکور در اکانت اینستاگرام خود منتشر کرده است. یکی از این اطلاعات به Pinocchio Unstrung اشاره داشت که سه هفته‌ی دیگر فیلم‌برداری خود را آغاز می‌کند. این موضوع گزارش‌های پیشین درباره‌ی شروع فیلم‌برداری این اثر را تایید کرده است. شخصیتی دیگر از داستان‌های مخصوص کودکان با پیچشی وحشتناک و متفاوت از راه می‌رسد. برای این موضوع باید از سازندگان Winnie the Pooh Blood and Money تشکر کنید.

رایس فریک واترفیلد فیلم‌سازی‌ست که نسخه‌ی ترسناک عروسک چوبی را کارگردانی خواهد کرد. بدون شک Pinocchio Unstrung جهت بسیار متفاوتی را نسبت به استودیوی انیمیشنی Walt Disney برای این اقتباس طی می‌کند. فریک واترفیلد پیش از این روی عناوین اصلی Winnie the Pooh Blood and Honey کار کرده بود. حالا نوبت به آن رسیده که جهان هیولاهای مربوط به آن توسعه پیدا کنند. عنوان Pinocchio Unstrung به کارگردان این مجموعه اجازه می‌دهد تا تمرکز خود را از روی خرس خشن داستان و دوستان وحشتناک او بردارد. در همین حین، وی مسئولیت ساخت قسمت بعدی در این فرنچایز جدید و مشهور را به عهده خواهد داشت.

بودجه‌ی پروژه‌ی بعدی وی، Pinocchio Unstrung، به گفته‌ی خود او بالاتر از عناوین قبلی این فرنچایز خاهد بود. این افزایش بودجه به موفقیت تجاری این مجموعه اشاره دارد. ظاهراً Winnie the Pooh Blood and Honey توانست نظر سرمایه‌گذارهای بیشتری را به خود جلب کند. با هر قسمت، هیولاهای جدیدی معرفی می‌شوند. از طرفی دیگر فریک واترفیلد قصد دارد تا در آینده، همه‌ی این شخصیت‌ها را گرد هم آورد. در همین حین عناوین Peter Pan’s Neverland Nightmare و Bambi the Reckoning در دست ساخت هستند.

