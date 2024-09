انیمه‌‌های شونن با آثار تحسین شده‌‌ای مانند Dragon Ball و One Piece جزو پرطرفدارترین سبک‌های این مدیوم به شمار می‌‌روند. بااینکه شونن با وجود سبک‌‌های شوجو، ایسکای و بسیاری دیگر تنها سبک انیمه نیست، به خاطر وجود مبارزات حماسی، سینماتوگرافی چشم‌‌نواز و روندهای داستانی هیجان‌انگیز، امروزه جزو محبوب‌‌ترین سبک‌های انیمه محسوب می‌‌شود.

دنیای انیمه در سال‌‌های اخیر بسیار پرجنب و جوش بوده، یکی از دلایل افزایش محبوبیت این مدیوم انیمه‌های شونن هستند، که آثار پرطرفداری مانند Jujutsu Kaisen، Demon Slayer و My Hero Academia را در خود جای داده است، البته از آثار کلاسیکی مانند JoJo’s Bizarre Adventure، Ghost in the Shell و البته Neon Genesis Evangelion نیز نباید چشم‌‌پوشی کرد.

۱۰. Soul Eater (2008-2009)

انیمه ، برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

منبع متن: gamefa