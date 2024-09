مینی سریال East of Eden از نتفلیکس چراغ سبز گرفت

مینی سریال East of Eden از نتفلیکس چراغ سبز گرفت ارشیا امیری ۱۲:۳۴ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸

به تازگی نتفلیکس به تولید مینی سریال East of Eden چراغ سبز نشان داده است. سریال East of Eden، که از سال ۲۰۲۲ مراحل تولید را سپری می‌‌کند، اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته جان استاین‌‌بک است که در سال ۱۹۵۲ منتشر شد. رمان East of Eden از زمان جنگ داخلی آمریکا تا پایان جنگ جهانی اول جریان دارد و داستان خانواده‌‌های همیلتون و ترسک را روایت می‌‌کند. وظیفه نگارش فیلمنامه و تهیه کنندگی مینی سریال East of Eden که در قالب هفت قسمت منتشر می‌‌شود، برعهده زوئی کازان بوده است. پدربزرگ او، یعنی الیا کازان، در سال ۱۹۵۵ اقتباس سینمایی از این رمان را نیز کارگردانی کرده بود. از بازیگران سریال نیز می‌‌توان به فلورنس پیو، کریستوفر ابوت، مایک فایست و هون لی اشاره کرد. درحال حاضر اطلاعات بیشتری از مینی سریال East of Eden منتشر نشده و طرفداران باید مدت زمان بیشتری صبر کنند. منبع: ورایتی

منبع متن: gamefa