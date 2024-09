تریلر جدید Call of Duty Black Ops 6 به شخصیت نمادین The Replacer می‌پردازد

The Replacer پس از ۶ سال بازگشته تا شما بتوانید به تجربه Call of Duty Black Ops 6 بپردازید! تریلر جدید بازی Black Ops 6 را در ادامه می‌توانید تماشا کنید: The Replacer با بازی پیتر ستورمیر (Peter Stormare)، شخصیتی بود که طی تبلیغات بازی Black Ops 2 معرفی شد. او با انجام دادن مشاغل […]