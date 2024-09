بازسازی دو نسخه‌ی اول مجموعه‌ی کلاسیک Soul Reaver معرفی شد؛ تریلر آن را ببینید

هر دو بازی کلاسیک گفته شده توسط استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) برای کنسول‌های پلی‌استیشن و پلی‌استیشن ۲ ساخته شده‌اند و اگرچه این سری طی بیش از دو دهه هیچ نسخه جدیدی به خود ندیده است، اما ظاهرا هنوز قدردانی زیادی از این مجموعه کشن ماجراجویی فانتزی در میان گیمرهای قدیمی وجود دارد و حتی سال ۲۰۲۲ نیز طی یک نظرسنجی مشخص شد که بسیاری در انتظار بازی جدید آن هستند.

البته این بازسازی‌ها توسط Aspyr توسعه داده می‌شوند، استودیویی که روی بازسازی Star Wars: Knights of the Old Republic نیز کار می‌کند. این وسط اسکرین شات‌ها و تریلری که منتشر شده نشان می‌دهد که جلوه‌های بصری به خوبی بهبود یافته‌اند. البته طرفدارانی که دوست دارند همچنان تجربه‌ای نوستالژیک داشته باشند، ظاهرا می‌توانند با تنظیمات گرافیکی اوریجینال نیز بازی کنند.

طرفداران Legacy of Kain: Soul Reaver به شدت خوشحال هستند که بالاخره پس از این همه سال و در بیست و پنجمین سالگرد نسخه اول، می‌توانند بازی‌های کالت کلاسیک مورد علاقه‌ خود را با جلوه‌های نسبتا مدرن تجربه می‌کنند. برخی حتی بر این باورند که کریستال داینامیکس می‌تواند از این مجموعه بازسازی شده به‌ عنوان یک بستر آزمایشی برای بررسی دقیق‌تر درباره پتانسیل یک نسخه جدید از Legacy of Kain استفاده کند.

دو نسخه اول این مجموعه، ماجرای رازیل (Raziel)، خون آشامی را روایت می‌کنند که توسط برادر خود خیانت دیده و به قتل رسیده است. رازیل که به‌ عنوان موجودی متفاوت زنده شده، تلاشی برای انتقام و کشف خود آغاز می‌کند و قلمرو متروک نوسگوث را کاوش می‌کند. این مجموعه به دلیل اتمسفر گیرا، داستان‌سرایی جذاب و مکانیک‌های گیم‌پلی خلاقانه‌شان، از جمله توانایی جابه‌جایی بین فرم‌های انسانی و ماوراطبیعی رازیل، مورد تحسین قرار گرفته‌اند. در زیر تریلر مجموعه بازسازی آمده است.

منبع: Gematsu

