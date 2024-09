کریس کریستوفرسون ستاره فیلم A Star is Born درگذشت

کریس کریستوفرسون، بازیگر و خواننده سبک کانتری، در سن ۸۸ سالگی درگذشت.

تا به این لحظه علت مرگ کریس کریستوفرسون مشخص نشده، اما اعلام شده که او در آرامش و به همراه خانواده خود از دنیا رفته است. خانواده او در بیانه‌‌ای اعلام کردند:

با غم و اندوه فراوان این خبر را اعلام می‌‌کنیم که همسر، پدر و پدبزرگ ما، کریس کریستوفرسون، در روز شنبه، ۲۸ سپتامبر در آرامش از دنیا رفته است. ما بسیار خوشبخت بودیم که سال‌‌ها در کنار او بودیم.

کریس کریستوفرسون طی سال‌‌هایی که در صنعت موسیقی فعالیت داشت، حدود ۱۸ آلبوم استودیویی و ترانه‌‌های موفقی مانند Me and Bobby McGee و Sunday Mornin را منتشر کرد. در سال ۱۹۸۵ او همراه با جانی کش، وایلون جنینگز و ویلی نلسون گروه موسیقی The Highwaymen را تاسیس کرد که تاثیر زیادی برروی موسیقی کانتری داشت. البته موفقیت‌‌های او در دنیای موسیقی خلاصه نمی‌‌شود، زیرا کریستوفرسون در آثار سینمایی زیادی نیز نقش آفرینی کرده است. از آثار سینمایی او می‌‌توان به فیلم A Star Is Born محصول سال ۱۹۷۶، Blade 2 و Lone Star اشاره کرد.

