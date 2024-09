۱۰ فیلم برتر ژانر کانیبال

درست است که فیلم‌های مربوط به کانیبالیسم آنچنان ترسناک نیستند، اما به خاطر مضامین عجیب و غیرمعمول، همیشه برای مخاطبین جذاب بوده و طرفدارهای خودش را دارد. در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که ساخت فیلم‌هایی با موضوع کانیبال بیشتر شده و این نشان می‌دهد که شاید حساسیت روی این موضوع کمتر شده و البته، […]

درست است که فیلم‌های مربوط به کانیبالیسم آنچنان ترسناک نیستند، اما به خاطر مضامین عجیب و غیرمعمول، همیشه برای مخاطبین جذاب بوده و طرفدارهای خودش را دارد. در سال‌های اخیر شاهد این هستیم که ساخت فیلم‌هایی با موضوع کانیبال بیشتر شده و این نشان می‌دهد که شاید حساسیت روی این موضوع کمتر شده و البته، طرفدارهای آن نیز بیشتر شده است. البته این موضوع همچنان یک تابو است و کمتر کارگردانی فیلمی با محوریت آدم‌خواری می‌سازد، مگر کارگردان‌هایی که ایده‌های دیوانه‌واری برای ساختن داشته باشند. در زمانه‌ای که محتوای هراس‌انگیز و ترسناک در سراسر اینترنت یافت می‌شود، فیلم‌های ترسناک نمی‌توانند همانند گذشته مخاطبین را شوکه کنند؛ اما فیلم‌های آدم‌خواری همچنان می‌توانند مخاطبان را در شوک فرو ببرند. آدم‌خواری می‌تواند به عنوان استعاره‌ای از مشکلات اجتماعی و فرهنگی استفاده شود که امروزه جوامع زیادی با آن درگیر هستند. این ابزار موثری برای فیلمسازان است که در دهه‌های گذشته از آن استفاده کرده‌اند تا مضامین مختلفی را در قالب آدم‌خواری بیان کنند و جنبه‌ای از آدم‌خواری را نشان می‌دهند که هیچکس تابحال ندیده است. در ادامه با ۱۰ فیلم برتر آدم‌خواری آشنا می‌شوید. ۱۰- Fresh (2022) برترین ها (سینما) ، فیلم و سریال ، مقالات سینما

Bones and All, Fresh, The Silence of the Lambs, The Texas Chain Saw Massacre

منبع متن: gamefa