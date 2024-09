فصل دوم سریال the last of us یه مشکل بزرگ دارد

گذر زمان یکی از المان‌های کلیدی و مهمی‌ست که در بازی The Last of Us Part 2 مورد استفاده قرار گرفتند و فصل دوم سریال The Last of Us نمی‌تواند از این المان استفاده کند.

در نظر داشته باشید این خبر حاوی اسپویل‌های مربوط به Last of Us Part 2 خواهد بود. دنباله‌ی بازی The Last of Us Part 2 روی داستان الی ۱۹ ساله، در حالی که با مرگ جول درگیر است، تمرکز می‌کند. هر چند ساعت گیم‌پلی بازی فلش‌بکی به ۵ سال گذشته نشان می‌دهد. الی و جول یک موزه‌ی نابود شده را برای جشن تولد او مشاهده می‌کنند. وی با کمک تامی آلوده‌شده‌ها را شکار می‌کنند. در همین حین الی باید با دروغی که کل زندگی او را تهدید کرده دست و پنجه نرم کند. در طی همین داستان او به اعماق شخصیت خود پی می‌برد.

هر یک از این لحظات اشاره به رشد شخصیت الی دارند. در همین حین این دختر تلاش می‌کند به یک زن جوان تبدیل شود. او باید این حقیقت را بپذیرد که مهم‌ترین بخش از زندگی وی توسط یک شخص پدرنما، که فکر می‌کرد بهتر می‌داند، به فنا رفته است. تغییرات ظاهری الی به موضوعات بیشماری اشاره دارند؛ رشد شخصیت این کاراکتر و آغاز بخشی از این شخصیت که همه می‌شناسیم. این المان‌ها بخش کلیدی و مهمی از شخصیت او هستند. متاسفانه سریال TLOU نمی‌تواند این رشد را به نمایش بگذارد. البته بلا رمزی مقصر نیست.

سه روز پیش، ما اولین تریلر از فصل دوم اقتباس HBO از این مجموعه را مشاهده کردیم. همه چیز عالی به نظر می‌رسد. همانطور که انتظار می‌رفت این مجموعه وفاداری خود به منبع اوریجینال را حفظ می‌کند. حتی دیالوگ‌ها نیز از جهان بازی‌ها به این سریال آمده‌اند. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که فصل دوم داستان مشابهی از الی در The Last of Us Part 2 را نشان می‌دهد. البته اگر فلش‌بکی وجود داشته باشد، اصلاً منطقی نخواهد بود چرا که ظاهر بازیگر الی تغییری نکرده است.

منبع: The Gamer