تریلر جدید فیلم Nosferatu منتشر شد

به تازگی تریلری برای فیلم سینمایی Nosferatu منتشر شده که نیم نگاهی از درون این اثر سینمایی را نشان می‌دهد.

فیلم «نوسفراتو» اثری سینمایی و بازسازی شده بر اساس اثری کلاسیک به همین نام محصول سال ۱۹۲۲ میلادی است که حالا تریلری تازه از آن منتشر شده است. سکان کارگردانی این اثر سینمایی جدید را رابرت اگرز در دست دارد و این اثر قرار است در اواخر سال جاری روی پرده سینماها اکران شود.

رابرت اگرز که سابقه ساخت فیلم The Witch محصول سال ۲۰۱۵، فیلم The Lighthouse محصول سال ۲۰۱۹ و فیلم The Northman محصول سال ۲۰۲۲ میلادی را در کارنامه خودش دارد، علاوه بر اینکه سکان کارگردانی این اثر سینمایی را در دست داشته، فیلم‌نامه آن را نیز نوشته است.

این اثر سینمایی با هنرنمایی بیل اسکاشگورد در نقش کنت اورلاک، نیکولاس هولت،‌ لیلی رز دپ و آرون تیلور جانسون است. فیلم سینمایی «نوسفراتو» قرار است در تاریخ ۲۵ دسامبر سال ۲۰۲۴ میلادی (چهارشنبه ۵ دی ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود.

