مل گیبسون از فیلم‌های آینده‌اش اطلاعات جدیدی داد

مل گیبسون از فیلم‌های آینده‌اش اطلاعات جدیدی داد امیررضا نوذرپور ۲۲:۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹

مل گیبسون از فیلم‌های آینده‌اش یعنی Passion of the Christ 2 و Lethal Weapon 5 اطلاعات تازه‌ای داد. در مصاحبه‌ای مل گیبسون اعلام کرد که مشخص نیست که کدام یکی از این فیلم‌ها را اول کارگردانی خواهد کرد؛ او برای فیلم Passion of the Christ 2 به دنبال مکانی برای فیلمبرداری است اما مطمئن نیست که این فیلم را بعد از Lethal Weapon 5 فیلمبرداری می‌کند یا خیر. او در این باره گفت: نمی‌دانم کدام فیلم را اول فیلمبرداری می‌کنیم، موانع زیادی سر راه ساخت یک فیلم قرار دارد و فقط بحث مشکل بودجه نیست، هزاران دلیل وجود دارد که چرا یک پروژه جلو می‌رود و دیگری جلو نمی‌رود. بنابراین در این مرحله فعلا همه چیز پیچیدست و چیزی مشخص نیست. اطلاعات زیادی در رابطه با فیلم Lethal Weapon 5 منتشر نشده اما مل گیبسون گفت که دنی گلووِر برای این فیلم بازخواهد گشت و همچنین به یاد ریچارد دانر، کارگردان چهار فیلم اول که در سال ۲۰۲۱ فوت کرد، کارگردانی این فیلم را برعهده دارد. انتظار می‌رود که جیم کاویزل برای نقش‌آفرینی مجدد در نقش عیسی مسیح در فیلم Passion of the Christ 2 حضور پیدا کند. مل گیبسون سال گذشته اطلاع داد که دو فیلمنامه برای این دنباله آماده کرده و فعلا مشخص نیست که کدام یک از این دو فیلمنامه ساخته خواهد شد. منبع: Comingsoon

