در صورتی که منطقه Ofir در بازی The Witcher 4 وجود داشته باشد، می‌تواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در مناظر و گسترش بسیاری از مکان‌ها و محیط‌های این سری ایجاد کند.

سری بازی‌های The Witcher تا حد زیادی بر قلمروهای شمالی تمرکز دارند. این محیط‌ها تا حد زیادی از لهستان الهام گرفته شده‌اند و از زیبایی‌شناسی، آداب و فرهنگ اروپای شرقی بهره می‌برند. در بازی The Witcher 3 شاهد رفتن گرالت به Skellige هستیم؛ این منطقه مجمع‌الجزایری است که حس و حال بسیار متفاوتی نسبت به سرزمین اصلی و قلمروهای دیگر دارد. The Witcher 4 می‌تواند همان مسیر را دنبال کند، اما در عوض منطقه‌ای به نام Ofir را به تصویر بکشد که در بازی‌های قبلی دیده نشده بود.

تاثیر فرهنگ سلتیکی Ard Skellige، دید متفاوتی از جهان و عمق داستان The Witcher 3 ارائه کرد. به تصویر کشیدن منطقه Ofir در The Witcher 4 می‌تواند کاری مشابه را انجام دهد، اما به لطف دور بودن آن از قلمروهای شمالی بسیار منحصر به فرد خواهد بود. همانطور که فرهنگ Ard Skellige، آهنگری را در مرکز توجه داشت، Ofir برداشت متنوعی از runecraft را ارائه می‌دهد. در بسته الحاقی The Witcher 3: Hearts of Stone نیز به این مورد اشاره شده بود.

چرا منطقه Ofir می‌تواند مقصد خوبی برای The Witcher 4 باشد؟

انتخاب سردبیر ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی

CD Projekt Red, The Witcher 4

منبع متن: gamefa