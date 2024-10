ویدیو: ۱۵ دقیقه از گیم‌پلی بازی Hell is Us را تماشا کنید

در رویداد اخیر State of Play سونی، بازی HELL is US از استودیوی Nacon دوباره نمایش داده شد و تایید شد که سال ۲۰۲۵ می‌توانیم انتظار عرضه این بازی را داشته باشیم. حال، گیمپلی جدیدی از نسخه آلفای بازی منتشر شده و کارگردان هنری این بازی، به توضیح جزئیات آن پرداخته است. بازی HELL is […]