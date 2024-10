قسمت هفتم سریال The Lord of the Rings: The Rings of Power و به خصوص نبرد ارگیون تغییرات بزرگی نسبت به کتاب‌ها داشته است.

اصلی‌ترین بخش از فصل دوم سریال «ارباب حلقه‌ها: حلقه‌های قدرت» نبرد ارِگیون است، نبردی که تغییرات متعددی را نسبت به کتاب‌ها نوشته جی آر آر تالکین داشته است. علی‌رغم اینکه بسیاری از کاراکترهای نوشته شده در کتاب‌های تالکین در سریال «حلقه‌های قدرت» حضور دارند اما این سریال هیچ ترسی از ایجاد تغییر در منبع اصلی نداشته است.

اگرچه بسیاری از افراد از این انحرافات و تغییرات از کتاب‌ها به‌عنوان دلیلی برای ناموفق خواندن این سریال اقتباسی سرویس آنلاین آمازون پرایم استفاده می‌کنند اما تغییرات صورت گرفته در عصر دوم در این سریال عمدتاً برای تطبیق داستان کتاب‌ها با جریان سریال و در عین حال وفادار ماندن به ماهیت آثار تالکین ضروری و مورد نیاز بوده است.

همان‌طور که مشخص است، سکانس اکشن اصلی فصل دوم سریال «حلقه‌های قدرت» نبرد محاصره ارگیون است که شامل چندین تغییر قابل توجه است. از افرادی که در این نبرد می‌جنگند تا غایبان نسبت کتاب‌ها، نبرد محاصره ارگیون مملو از جنبه‌های تماشایی، هیجان و تغییرات است. از آنجایی که داستان فصل سوم سریال «حلقه‌های قدرت» پس از نابودی ارگیون جریان خواهد داشت، در این مطلب قرار است به بررسی این موضوع بپردازیم که چطور این رویداد عظیم در عصر دوم در این سریال اقتباسی سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو نسبت به کتاب‌های تالکین تغییر کرده و متفاوت بوده است.

هشدار اسپویل!

۸. سائورون رهبری محاصره ارگیون را در دست دارد نه آدار

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Charlie Vickers, Lord of the Rings: The Rings of Power, Morfydd Clark, The Rings of Power

منبع متن: gamefa