هانس زیمر موسیقی متن Dragon Age: The Veilguard را منتشر کرد

هانس زیمر (Hans Zimmer) موسیقی متن اصلی بازی Dragon Age: The Veilguard را منتشر کرد. این آهنگساز برنده اسکار که برای فیلم‌هایی چون Gladiator و The Dark Knight آهنگسازی کرده، وظیفه ساخت موسیقی این بازی را برعهده دارد و در ادامه می‌توانید اولین قطعه آن را گوش کنید.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

موسیقی‌های ساخته شده توسط زیمر پیش از این در بازی‌هایی مانند Crysis 2 ،Arena of Valor و Call of Duty: Modern Warfare 2 شنیده شده است. همچنین همکار آهنگساز زیمر، لورن بالف (Lorne Balfe) ، که این قطعه را هم با همکاری او ساخته، پیش‌تر برای بازی‌هایی مانند Call of Duty: Modern Warfare 2 ،Assassin’s Creed III ،Assassin’s Creed: Revelations و Beyond: Two Souls موسیقی ساخته است که همگی نامزد بهترین موسیقی متن BAFTA Games شدند.

بازی Dragon Age: The Veilguard در تاریخ ۳۱ اکتبر (۱۰ آبان) برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.