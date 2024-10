جزئیات تازه‌ای از Lords of the Fallen 2 منتشر شد؛ عرضه در سال ۲۰۲۶

جزئیات تازه‌ای از Lords of the Fallen 2 منتشر شد؛ عرضه در سال ۲۰۲۶ امین رحیمی ۱۸:۳۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

Lords of the Fallen 2، دنباله مورد انتظار بازی اول، در سال ۲۰۲۶ منتشر می‌شود. استودیوی Hexworks قصد دارد مخاطبان بیشتری مجذوب جلوه‌های بصری بازی دوم شوند. طبق آخرین گزارشات CI Games، ناشر بازی، Lords of the Fallen 2 با Unreal Engine 5 ساخته خواهد شد. همچنین رونمایی و کمپین تبلیغاتی بزرگ بازی برای سال ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است. با این حال، باید اشاره کرد که بازه‌های زمانی مشخص شده اهداف داخلی فعلی استودیو هستند و ممکن است با گذر پروسه ساخت، برنامه‌ها تغییر کنند. اخبار بازی ، بازی ویدیویی CI Games, Hexworks, Lords of the Fallen 2 منبع متن: gamefa