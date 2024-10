تیزر جدیدی از فیلم ترسناک Presence منتشر شد

به تازگی تیزر جدیدی از فیلم Presence، به کارگردانی استیون سودربرگ منتشر شده است.

در دسامبر سال ۲۰۲۳ میلادی استیون سودربرگ اعلام کرد قصد دارد فیلم ترسناکی با نام Presence را کارگردانی کند، این فیلم برای اولین بار در جشنواره ساندنس ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و به خاطر داشتن تنها یک لوکیشن و استفاده هوشمندانه از آن با تحسین منتقدان همراه بود و به عنوان یکی از بهترین آثار ترسناک جشنواره معرفی شد. حالا کمپانی Neon سومین تیزر از این اثر عجیب و غریب را منتشر کرده است که در ادامه می‌‌توانید آن را تماشا کنید.

فیلم Presence روایت‌‌گر داستان خانواده‌‌ای است که به خانه‌‌ای در حومه شهر نقل مکان می‌‌کنند، اما پس از مدتی متوجه می‌‌شوند در این خانه تنها نیستند و موجودی اسرارآمیز در کنار آنها است. وظیفه نگارش فیلمنامه Presence برعهده دیوید کپ بوده است که نگارش فیلمنامه آثاری مانند Jurassic Park، Indiana Jones and the Dial of Destiny و Secret Window را در کارنامه خود دارد. از بازیگران این فیلم نیز می‌‌توان به جولیا فاکس، کریس سالیوان، لوسی لیو و کالینا لیانگ اشاره کرد.

فیلم Presence برای اکران در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۵ (۲۸ دی ۱۴۰۳) برنامه‌‌ریزی شده است.

منبع: FirstShowing