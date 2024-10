فرنچایز indiana jones از دیزنی پلاس حذف شد

شبکه‌ی استریمینگ دیزنی پلاس عناوین فرنچایز Indiana Jones را از سایت خود حذف کرده و بسیاری از طرفداران این مجموعه ناراضی هستند.

۴ عنوان اول سری Indiana Jones از این پلتفورم حذف شده و تنها قسمت آخر، Indiana Jones and the Dial of Destiny باقی مانده است. دیگر خبری از Raiders of the Lost Ark, Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones and the Last Crusade و Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull نیست. سوال بسیاری از طرفداران این بوده که چه اتفاقی برای این مجموعه افتاده است. در سال ۲۰۱۲ دیزنی شرکت لوکاس فیلم را خریداری کرد و به صاحب آی‌پی Indiana Jones تبدیل شد. البته شایان ذکر است که بدانید شرکت Paramount Pictures همچنان حق انتشار و توسعه‌ی ۴ قسمت اول را در دست داشت.

