در این مقاله به معرفی و بررسی اجمالی مهم‌ترین بازی های ویدیویی اکتبر ۲۰۲۴ پرداخته‌ایم.

اکتبر ۲۰۲۴ یکی از جذاب‌ترین ماه‌ها برای عاشقان بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود و تنوع و کیفیت عناوینی که در این ماه عرضه خواهند شد، طرفداران ژانرهای مختلف را به وجد خواهد آورد. از بازسازی‌های عناوین قدیمی و محبوب تا بازی‌های جدید با داستان‌ها و گیم‌پلی‌های خلاقانه، همگی در این ماه به بازار می‌آیند. در این مقاله به بررسی مهم‌ترین بازی‌هایی که در اکتبر ۲۰۲۴ منتشر می‌شوند، خواهیم پرداخت و در مورد هر یک از این بازی‌ها توضیح خواهیم داد تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازی‌های بزرگ پاییزی!

Until Dawn

بازی ویدیویی ، برترین ها (بازی) ، مقالات بازی

Call of Duty Black Ops 6, Dragon Age: The Veliguard, Silent Hill 2 Remake, Until Dawn

منبع متن: gamefa