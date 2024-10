انیمیشن dynamic duo توسط جیمز گان معرفی شد

جیمز گان به تازگی پروژه‌ی انیمیشنی جدید جهان Detective Comics، انیمیشن Dynamic Duo، را معرفی کرد.

این اثر جدید بخشی از خط تولید پروژه‌ی جدید شرکت DC است. سریال انیمیشنی Creature Commandos نیز در این لیست حضور دارد. مجموعه‌ی مذکور جهان انیمیشنی جدید DC را آغاز خواهد کرد. Creature Commandos در ماه دسامبر ۲۰۲۴ روی پلتفورم استریمینگ Max منتشر می‌شود. فیلم لایو اکشن Superman نیز در سال ۲۰۲۵ عرضه خواهد شد و اولین اثر سینمایی جهان جدید دی‌سی خواهد بود. گان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که برای ساخت جهان سینمایی جدید دی‌سی از جهان canon فرنچایز Star Wars الهام گرفته است. تمامی آثار انیمیشنی و داستان‌های لایو اکشن به هم متصل خواهند بود. پس در نظر داشته باشید که تمامی عناوینی که تماشا می‌کنید به هم ربط دارند و جهان ابرقهرمانی جدید و هیجان‌انگیزی را ایجاد خواهد کرد.

گان در توئیتر خود به Dynamic Duo، یک انیمیشن هیجان‌انگیز درباره‌ی جیسون تاد و دیک گریسون، چراغ سبز را از استودیوی دی‌سی و Warner Bros. Pictures Animation دریافت کرده است و در سینماها اکران خواهد شد. در همین توئیت، گان مشخص کرد که شرکت Swaybox Studios مسئولیت ساخت این انیمیشن را به عهده خواهد داشت. انیمیشن مذکور ترکیبی خواهد بود از انیمیشن، عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی و سی‌جی‌آی. مسئولیت نوشتن داستان Dynamic Duo به عهده‌ی مت آلدریچ خواهد بود. آلدریچ پیش از این مسئولیت نوشتن داستان Coco و Lightyear را به عهده داشت. انیمیشن بعدی دی‌سی توسط ۶th and Idaho تولید خواهد شد. شرکت ۶th and Idaho به کارگردان فیلم The Batman، مت ریوز، تعلق دارد.

منبع: Screenrant