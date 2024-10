تریلر فیلم Better Man منتشر شد

به تازگی تریلری برای فیلم Better Man منتشر شده، فیلمی که بر اساس داستان واقعی یک ستاره پاپ ساخته شده است. فیلم Better Man اثری در ژانر موزیکال و بیوگرافی به شمار می‌رود که داستان خواننده پاپ و مشهور انگلیسی یعنی رابی ویلیامز را روایت می‌کند، کسی که عضو گروه شناخته شده Take That بوده […]