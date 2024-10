فیلم بیوگرافی جدیدی از جیمز دین ساخته می‌شود

گزارش‌های تازه حاکی از آن هستند که فیلم بیوگرافی جدیدی از جیمز دین در دست توسعه قرار گرفته است. جیمز دین بازیگری برجسته است که در دهه ۱۹۵۰ میلادی حرفه بازیگری بسیار درخشان ولی کوتاهی داشت. او در طول حرفه بازیگری خودش در آثاری همچون فیلم East of Eden و فیلم Rebel Without A Cause […]