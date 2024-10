مت اسمیت و آستین باتلر سر ست فیلم Caught Stealing حضور دارند

مت اسمیت از سریال House of the Dragon و آستین باتلر از Masters of the Air در ست صحنه‌ی عنوان هیجانی جدید دارن آرونوفسکی، فیلم Caught Stealing، دیده شدند. باتلر، که نقش شخصیت اصلی را در این فیلم ایفا خواهد کرد، سر یکی از ست‌های Caught Stealing دیده شد. مت اسمیت نیز با ظاهری که […]

مت اسمیت و آستین باتلر سر ست فیلم Caught Stealing حضور دارند بابک بیانی ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲

مت اسمیت از سریال House of the Dragon و آستین باتلر از Masters of the Air در ست صحنه‌ی عنوان هیجانی جدید دارن آرونوفسکی، فیلم Caught Stealing، دیده شدند. باتلر، که نقش شخصیت اصلی را در این فیلم ایفا خواهد کرد، سر یکی از ست‌های Caught Stealing دیده شد. مت اسمیت نیز با ظاهری که هیچ شباهتی به نقش‌های قبلی خود نداشت، ظاهر شده است. این بازیگر با یک موهاک باورنکردنی و ظاهری کاملاً پانک حضور دارد. این فیلم اقتباسی خواهد بود از رمان چارلی هیوستون با همین نام. آرونوفسکی تمرکز داستان پروژه‌ی بعدی خود را روی یک بازیکن سابق و خسته‌ی بیسبال به نام هنک تامسون می‌گذارد. باتلر نقش این شخصیت را بازی می‌کند. ظاهراً کاراکتر مذکور وارد نبردی باورنکردنی برای بقا در جهان زیرین شهر نیویورک دهه‌ی ۹۰ می‌شود. Caught Steeling قسمت اول در سه‌گانه‌ی رمان‌های هیوستون درباره‌ی هنری تامسون بود. هیوستون مسئولیت نوشتن فیلم‌نامه‌ی این اقتباس را به عهده خواهد داشت. منبع: Coming Soon

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Austin Butler, Matt Smith, آستین باتلر, مت اسمیت

منبع متن: gamefa