یکی از طرفداران با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی ویدیویی ساخته که در آن شخصیت‌های سریال Game of Thrones به مینیون‌ها تبدیل می‌شوند.

این سریال پرطرفدار ساخته شده توسط شرکت HBO، اقتباسی بود از کتاب‌های بی‌نظیر جورج آر. آر. مارتین. بسیاری از منتقدین و سینماگران GoT را یکی از بهترین سریال‌های تاریخ خطاب می‌کنند. این مجموعه، با وجود فصل آخر افتضاح، توانست تا حدی موفق عمل کند که الان یک سریال اسپین‌آف از آن به نام House of the Dragon در حال پخش است. البته سریال Game of Thrones و کتاب‌های A Song of Ice and Fire بخاطر شخصیت‌های قدرتمند و پیچیده‌ی خود به بخشی از فرهنگ پاپ مدرن تبدیل شده‌اند.

در یکی از پست‌های منتشر شده توسط یکی از کاربران حاضر در سایت X یا همان توئیتر، Pabloprompt، بسیاری از شخصیت‌های کلیدی داستان Game of Thrones به مینیون‌ها تبدیل شده‌اند. نتیجه کمی عجیب و آزاردهنده است. موسیقی حاضر در این ویدیو کراس‌اوور غیرمنطقی مذکور را خنده‌دارتر نیز کرده است. تم افسانه‌ای Game of Thrones، ساخته‌ی رامین جوادی، در این ویدیو توسط مینیون‌ها بازخوانی شد. هر بازسازی مینیونی نکات کلیدی و اکسسوری‌هایی از شخصیت اوریجینال دارد. موهای مجعد و شنل جان اسنو، موهای نقره‌ای دنریس، خنجر والریانی آریا، شمشیر گریت سورد والریانی ند و دست طلایی جیمی لنیستر همه حضور دارند.

