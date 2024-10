تریلر جدید The First Berserker: Khazan با محوریت باس افعی منتشر شد

استودیوی Neople و شرکت Nexon تریلر جدیدی از عنوان The First Berserker: Khazan به اشتراک گذاشتند که یکی از باس‌های اصلی بازی با نام Viper یا افعی را به تصویر می‌کشد. تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید: بازی The First Berserker: Khazan در اوایل سال ۲۰۲۵ برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری […]