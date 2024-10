اولین نگاه به نیکولاس کیج در سریال Spider-Man Noir

به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلمبرداری سریال Spider-Man Noir منتشر شده است که در آن می‌‌توان نگاهی به ظاهر مرد عنکبوتی در این سریال لایو اکشن داشت.

درحالی که سونی داستان مرد عنکبوتی را در آثار سینمایی خود ادامه می‌‌دهد، آمازون و MGM مراحل تولید سریال لایو اکشن Spider-Man Noir را آغاز و نیکولاس کیج را به عنوان مرد عنکبوتی جدید معرفی کرده‌‌اند. نیکولاس کیج برای اولین بار در انیمیشن Spider-Man: Into the Spider-Verse صداپیشگی این شخصیت را برعهده داشت. فیلمبرداری Spider-Man Noir مدتی است که در شهر لس آنجلس آغاز شده و حالا Just Jared تصاویری از پشت صحنه این سریال را منتشر کرده است که در ادامه می‌‌توانید آنها را مشاهده کنید.