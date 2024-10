رشد ۱۲۲۵ درصدی بازیکنان The Last of Us Part I به لطف عرضه روی پلی استیشن پلاس اکسترا

بازی The Last of Us Part I سومین عرضه موفق پلی استیشن پلاس از نظر تعداد بازیکنان در سال جاری بوده است.

در هفته گذشته تعداد بازیکنانی که به تجربه عنوان The Last of Us Part I پرداختند با ۱۲۲۵ درصد رشد مواجه شد. این افزایش فوق‌العاده به لطف اضافه شدن ناگهانی این بازی به سرویس اشتراکی پلی استیشن پلاس اکسترا رخ داد.

بازی The Last of Us Part I هفته گذشته به این سرویس آمد و طبق گزارش رسانه True Trophies و GameInsights که آمار بازیکنان فعال PSN را اعلام می‌کنند، بازی در آخر هفته نسبت به هفته قبلی ۱۲۲۵ درصد بازیکن بیشتری داشته است. همچنین این اثر در PlayStation Chart طی یک هفته توانست از رتبه ۲۳۹ به ۱۹ برسد.

The Last of Us Part I سومین عرضه موفق سرویس پلی استیشن پلاس اکسترا در سال ۲۰۲۴ بوده است. Dave the Diver و The Plucky Squire به ترتیب رتبه نخست و دوم سال جاری را در اختیار دارند. طبق آمار منتشر شده، ریمیک استودیوی ناتی داگ نهمین عرضه موفق پلی استیشن پلاس اکسترا تاکنون بوده است.

بازی The Last of Us Part I هم‌اکنون برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.