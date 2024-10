تریلر جدیدی از فیلم Elevation منتشر شد

به تازگی تریلر جدیدی از فیلم علمی تخیلی Elevation منتشر شده است.

در این تریلر از فیلم Elevation، آنتونی مکی را در نقش پدری می‌‌بینیم که حاضر است برای نجات پسرش دست به هرکاری بزند و قصد کوتاه آمدن نیز ندارد. Elevation با الهام از آثاری مانند The Tomorrow War، Quiet Place و البته Edge of Tomorrow ساخته شده است. در ادامه می‌‌توانید تریلر جدید این اثر را تماشا کنید.

وظیفه کارگردانی فیلم Elevation برعهده جرج نلفی بوده، که ساخت آثاری مانند The Banker و Birth of the Dragon را در کارنامه دارد. علاوه‌‌‌بر آنتونی مکی، مورنا باکارین، تونی گلدوین، مدی هسن و دیوید مالکوف نیز در Elevation حضور دارند.

فیلم Elevation برای اکران در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۴ (۱۸ آبان ۱۴۰۳) برنامه‌‌ریزی شده است.

منبع: کامینگ‌سون