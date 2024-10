آلن ریچسون قرار است در اقتباس سینمایی در حال ساخت از رمان Counting Miracles هنرنمایی کند.

آلن ریچسون که بیشتر به خاطر ایفای نقش جک ریچر در سریال برجسته و موفق Reacher محصول سرویس آنلاین آمازون پرایم شناخته می‌شود، قرار است در فیلمی سینمایی بر اساس رمانی به نام Counting Miracles از نیکلاس اسپارکس هنرنمایی کند، رمانی که در سپتامبر سال ۲۰۲۴ میلادی به چاپ رسیده است.

نیکلاس اسپارکس نویسنده رمان‌های عاشقانه و درامی است که بسیاری از آن‎‌ها در دنیای سینما اقتباس شدند و شامل A Walk to Remember، رمان The Notebook، رمان Nights in Rodanthe و رمان The Longest Ride می‌شود. در مجموع، فیلم‌های اقتباسی از رمان‌های او در گیشه جهانی بیش از ۸۰۰ میلیون دلار فروش داشتند.

جدیدترین رمان نوشته نیکلاس اسپارکس نیز رمان Counting Miracles است که به تازگی به چاپ رسیده و حالا استودیو آمازون ام‌جی‌ام حق آن را به دست آورده و قرار است فیلمی سینمایی بر اساس آن تولید کند. آلن ریچسون قرار است نقش شخصیت اصلی این فیلم عاشقانه را ایفا کند.

خلاصه داستان این پروژه به شرح زیر است:

یک رنجر سابق با مأموریتی به شهر کوچک خودش باز می‌گردد تا به دنبال پدر خودش بگردد، کسی که هرگز او را ندیده است. در همین حین نیز او با یک مادر تنها و دکتر با دو فرزند آشنا می‌شود که سعی دارد تا زندگی خودش را متعادل نگه دارد. همچنین او با پیرمردی با گذشته مرموز آشنا می‌شود و همه این موارد نیز منجر به ارتباطات غیرمنتظره و سفری به سمت تعلق می‌شود.

منبع: screenrant