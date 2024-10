سریال Fallout به ۱۰۰ میلیون بیننده رسید

سرویس آنلاین آمازون پرایم آشکار کرده که سریال Fallout توانسته به ۱۰۰ میلیون بیننده برسد.

شش ماه از زمان پخش فصل اول سریال «فال‌اوت» روی سرویس آنلاین آمازون پرایم می‌گذرد و حالا این سرویس آنلاین آشکار کرده که این سریال اقتباسی از مجموعه بازی‌های ویدیویی به همین نام توانسته به رکورد جدیدی از لحاظ میزان بیننده دست پیدا کند.

در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، آشکار شده که سریال اقتباسی «فال‌اوت» توانسته از ۱۰۰ میلیون بیننده در سرویس آنلاین آمازون پرایم ویدیو عبور کند و همین نیز این سریال را به دومین سریال این سرویس آنلاین تبدیل می‌کند که توانسته به چنین میزان بیننده‌ای دست پیدا کند.

