نقش آفرینی ویل اسمیت در فیلم جدید مایکل بی

به نظر می‌‌رسد ویل اسمیت در فیلم جدید مایکل بی، با نام Fast and Loose حضور خواهد داشت.

طبق گزارش ددلاین، مایکل بی برای پروژه اکشن جدید خود، تصمیم گرفته است باری دیگر، پس از اکران فیلم Bad Boys در سال ۱۹۹۵، با ویل اسمیت همکاری داشته باشد. پیش از اینکه مایکل بی کارگردانی فیلم Fast and Loose را دست بگیرد، شایعه‌‌هایی منتشر شده بود که دیوید لیچ، کارگردان فیلم The Fall Guy با نقش آفرینی رایان گاسلینگ و امیلی بلانت، کارگردانی این فیلم را برعهده گرفته است، اما درنهایت این شایعه رد شد. پروژه جدید ویل اسمیت قرار بود Sugar Bandits باشد، اما او این پروژه را رها کرد تا به فیلم Fast and Loose ملحق شود.

همکاری دوباره مایکل بی با ویل اسمیت قطعا برای دوست‌‌داران این دو هیجان‌‌انگیز خواهد بود، زیرا مایکل بی اولین تجربه کارگردانی خود را با فیلم Bad Boys تجربه کرد و نقش ویل اسمیت در این اثر نیز تا به امروز جزو شخصیت‌‌های محبوبی بوده که او نقش آفرینی آن را برعهده داشته است. Bad Boys با بودجه‌‌ای حدود ۲۰ میلیون دلار، موفق شد فروشی بیش از ۱۴۰ میلیون دلار را در باکس آفیس تجربه کند و به یکی از آثار پرفروش آن سال تبدیل شود. علاوه‌‌بر Fast and Loose، ویل اسمیت قرار است در فیلم I Am Legend 2 نیز حضور داشته باشد.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری از فیلم Fast and Loose منتشر نشده و طرفداران باید مدت زمان بیشتری صبر کنند.

منبع: کولایدر