در پایان مسابقات جهانی Halo، استودیوی ۳۴۳ Industries چندین خبر مهم درباره آینده سری اعلام کرد. این استودیو نام خود را به Halo Studios تغییر داده و بازی‌های آینده Halo دیگر با موتور Slipspace ساخته نخواهند شد و به جای آن از موتور بازی‌سازی آنریل انجین (Unreal Engine) 5 استفاده خواهند کرد. این تغییر باعث گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال عرضه بازی‌های Halo برای پلی استیشن ۵ شده است. انتقال سری Halo به موتور آنریل انجین ۵ می‌تواند به استودیوی توسعه‌دهنده آن، یعنی Halo Studios کمک کند تا فرنچایز پرچمدار ایکس باکس را به پلتفرم‌های دیگر، از جمله پلی استیشن ۵ بیاورد. به گفته کارشناسان فنی، این حرکت می‌تواند شرایط را برای توسعه چندپلتفرمی آسان‌تر کند. ریچ لیدبتر (Rich Leadbetter)، رئیس Digital Foundry، در گفت‌وگو با Eurogamer اشاره کرد که استفاده از آنریل انجین ۵ باعث می‌شود توسعه چندپلتفرمی نسبت به موتور Slipspace آسان‌تر شود. او گفت: از دید توسعه بازی‌های چندپلتفرمی، استفاده از آنریل انجین ۵ به مراتب برای توسعه‌دهنده آسان‌تر است تا پورت کردن بازی با استفاده از موتور Slipspace. در حالی که مایکروسافت بازی‌هایی مانند Sea of Thieves از استودیوی Rare و Grounded از Obsidian را برای پلی استیشن ۵ عرضه کرده، هنوز هیچ اطلاعات رسمی‌ای مبنی بر انتشار Halo برای پلی استیشن وجود ندارد. Playstation ، Xbox ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

۳۴۳ Industries, Activion-Blizzard, Halo, Halo Studios, Indiana Jones and The Great Circle, Microsoft, Rare Studios, Sea of Theives, Sony

منبع متن: gamefa