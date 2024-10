تاریخچه پلی استیشن؛ تکامل از نوع ژاپنی

در طول دو دهه گذشته، پلی استیشن به نامی آشنا برای اهالی بازی‌های ویدیویی تبدیل شده است. چه بازیکنانی که به یاد تجربه بازی‌های کلاسیکی مانند Bugs Bunny & Taz: Time Busters می‌افتند، یا کسانی که دلشان با آغاز داستان The Last Of Us لرزید یا با اسپایدرمن بر فراز خیابان‌های نیویورک حرکت می‌کردند، پلی […]

تاریخچه پلی استیشن؛ تکامل از نوع ژاپنی آرمین مکاری ۱۷:۵۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷