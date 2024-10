چرا اکثر فیلم‌های اقتباس بازی شکست خوردند

در سال‌های اخیر صنعت سینما توانسته عناوین اقتباس بازی تحسین‌برانگیز و جذابی را همچون Last of Us یا Sonic منتشر کند؛ اما سوال اینجاست که چه مسیری برای رسیدن به آثار مذکور طی شد و چرا این‌قدر طول کشید تا به این نقطه برسیم؟ تمامی طرفداران جهان گیم‌ها با این حقیقت که اکثر اقتباس‌های مربوط […]

چرا اکثر فیلم‌های اقتباس بازی شکست خوردند بابک بیانی ۱۶:۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸

در سال‌های اخیر صنعت سینما توانسته عناوین اقتباس بازی تحسین‌برانگیز و جذابی را همچون Last of Us یا Sonic منتشر کند؛ اما سوال اینجاست که چه مسیری برای رسیدن به آثار مذکور طی شد و چرا این‌قدر طول کشید تا به این نقطه برسیم؟ تمامی طرفداران جهان گیم‌ها با این حقیقت که اکثر اقتباس‌های مربوط به آن فاجعه‌های سینمایی تکرارنشدنی بودند، آشنایی دارند. اقتباس‌های مربوط به جهان بازی‌ها چیز جدیدی نیستند. این آثار فاجعه‌هایی را برای طرفداران خود به ارمغان آوردند که فراموش کردن آنها سخت بود. در این مطلب می‌خواهیم به آثار مختلف اقتباسی که شکست خوردند و دلیل شکست آنها نگاهی دقیق‌تر بیاندازیم. در مقاله‌ی حاضر سعی می‌کنم تا برای سوالات بیشمار مربوط به این تلاش‌های سینمایی پاسخ‌های منطقی پیدا کنم. ۱۰ مثال مناسب برای شکست‌های عظیم و تکرارنشدنی وجود دارند. پس در این ماجراجویی از میان کوه‌های عظیم زباله‌ی سینمایی با من همراه شوید تا متوجه شویم چرا شکست خوردند و چرا به تازگی موفق عمل کرده‌اند. در نظر داشته باشید که رده‌ی اقتباس‌های مذکور به شدت شکست، میزان وفاداری (یا در واقع عدم وفاداری) و بعضاً اشتباهات کوچکی که تاثیر بزرگی روی فیلم گذاشتند انتخاب می‌شوند. گاهی اوقات، این فیلم‌ها از لحظه‌ی آغاز تولید محکوم به شکست بودند و دلیل این موضوع بسیار عمیق‌تر از اشتباهات سینمایی است. من با این مطلب سعی دارم به منطقه‌ای مشترک میان کاربران سینمادوست و گیم‌دوست ما قدم بردارم. مخصوصاً این روزها، با پیشی گرفتن صنعت گیم و سود و ارزش آن از صنعت سینما، می‌توانیم انتظار ساخت سریال‌ها و فیلم‌های اقتباس بازی بیشتری داشته باشیم. گزینه ۱۰: فیلم‌های Prince of Persia: The Sands of Time و Assassin’s Creed (به کارگردانی مایک نیوئل و جاستین کورزل ) فیلم و سریال ، مقالات سینما Assassins Creed, Borderlands, Max Payne, Mortal Kombat, Resident Evil منبع متن: gamefa