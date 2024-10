استودیوی یونیورسال پیکچرز قصد ساختن فیلم Shinobi بر اساس موفقیت شرکت Sega به همین نام را دارد.

استودیوی بزرگ مذکور کارگردان و فیلم‌‌ساز Extraction، سم هارگریو، را استخدام کرده است. مارک پلت نیز مسئولیت تهیه‌کنندگی پروسه‌ی اقتباس سینمایی این مجموعه‌ی Hack-and-Slash را به عهده خواهد داشت. هنوز جزئیات داستانی برای این فیلم تایید نشده است. اما داستان بازی Shinobi پروتاگونیستی به نام جو موساشی را دنبال می‌کند. موساشی یک نینجای مدرن است که قصد مبارزه با نیروهای پلید را دارد. قسمت اول این مجموعه در سال ۱۹۸۷ و به شکل یک بازی آرکید منتشر شد. از آن زمان تاکنون یک فرنچایز کامل با ۱۴ دنباله‌ی متفاوت و بیش از ۵ میلیون نسخه‌ی فروخته شده با این نام عرضه شده است.

شرکت یونیورسال به تازگی توانسته با فیلم‌های اقتباس بازی خود، The Super Mario Bros. Movie (با فروش ۱.۴ میلیارد دلار) و Five Nights at Freddy’s (با فروش ۲۹۰ میلیون دلار)، به موفقیت غیرمنتظره‌ای دست پیدا کرد. در همین حین، شرکت Sega نیز توانسته با کمک کمپانی پارامونت فیلم‌های اقتباس بازی موفق خود، Sonice the Hedgehog (با فروش ۳۱۹ میلیون دلار) و دنباله‌ی آن (با فروش ۴۵۰ میلیون دلار)، را منتشر کند. یک فیلم سوم در مجموعه‌ی Sonic نیز در دست قرار دهد.

منبع: Variety