Off The Grid، بازی اکشن جدید ترند شده با پشتوانه کریپتو

Off the Grid یک بازی اکشن جدید است که از نظر مالی توسط کریپتو پشتیبانی می‌شود و در آن یک پلتفرم معاملات همتا به همتا قرار گرفته که مشابه یک اکوسیستم NFT عمل می‌کند.

در چند روز گذشته، ممکن است برخی از بزرگ‌ترین استریمرهای جهان را در حال انجام یک بازی اکشن به نام Off the Grid دیده باشید. در نگاه اول، Off the Grid یادآور Fortnite است، اما در دنیایی با تم سایبرپانک که رویکرد واقعی‌تری نسبت به بازی بتل رویال افسانه‌ای Epic Games دارد.

شهرت در حال افزایش

اخیراً، استریمرهایی مانند Ninja ،TimTheTatman و Scump با شرکای خود به Off the Grid روی آورده‌اند و همه چیزهایی را که این بازی اکشن ارائه می‌دهد، کاوش کرده‌اند. این بازی ترکیبی از تیراندازی، جمع‌کردن آیتم و بتل رویال است.

در هر مسابقه، ۱۵۰ بازیکن روی یکی از نقشه‌ها فرود می‌آیند با هدف اینکه تنها یک تیم زنده بماند. همانطور که بازیکنان نقشه را کاوش می‌کنند، آیتم‌های Cyberlimbs را برای تقویت و افزایش قدرت شخصیت خود بر می‌دارند. در این بازی بیش از ۳۰۰ سلاح برای از بین بردن دشمنان وجود دارد.

Off the Grid به صورت دسترسی زودهنگام برای PlayStation 5، Xbox Series XS و PC عرضه شده و با وجود اینکه حداقل برای چند سال در سبد خرید برخی گیمرها بوده اما در سکوت کار خود را ادامه داده است. حال اولین بار است که کمپین بازاریابی Off the Grid توجه‌ها را به خود جلب می‌کند.

این پروژه توسط Neill Blomkamp، کارگردان و فیلمنامه‌نویس مشهور، پشتیبانی می‌شود و دارای یک داستان جذاب است که در پس‌زمینه بازی نقل می‌شود. در یک یا دو سال گذشته، تیم توسعه‌دهنده‌، یعنی Gunzilla Games، به لطف تمرکز بازی در این زمینه، با سرمایه‌گذاری تقریباً ۱۰۰ میلیون دلاری از شرکت‌های مختلف مبتنی بر کریپتو و بلاک چین تقویت شده است.

علی‌رغم این ارتباط، که ممکن است برخی از گیمرها را محتاط کند، تیم تأکید کرده است که این عناصر اختیاری هستند:

Gunzilla به گیمرها اطمینان می‌دهد که هرگز NFT را به طور مستقیم به جامعه بازیکن خود نخواهند فروخت و همچنین هیچ ویژگی در بازی را پشت دیوار پولی پنهان نخواهند کرد. همه چیز کاملاً اختیاری خواهد بود.

Gunzilla معتقد است که پلتفرم GUNZ پتانسیل تغییر تجربه اصلی بازی برای بازیکنان را دارد و کسانی که به تجارت علاقه ندارند، می‌توانند کاملاً این ویژگی را نادیده بگیرند و بدون هیچ محدودیتی از بازی لذت ببرند.

به طور کلی، Off the Grid مانند یک تیرانداز چشمگیر با برخی عناصر نوآورانه به نظر می‌رسد که می‌تواند در دنیای بازی بسیار خوب عمل کند. این بازی با یک کمپین بازاریابی قوی شروع شده و قبلاً مشارکت‌هایی با برخی از بزرگ‌ترین نام‌ها در دنیای استریمینگ ایجاد کرده که برای موفقیت هر بازی بسیار مهم است.