تیزر جدیدی برای فیلم سینمایی Wicked منتشر شده که بخش‌های مختلفی از این فیلم موزیکال را به نمایش در می‌آورد.

فیلم سینمایی Wicked اثری اقتباسی در ژانر موزیکال به شمار می‌رود که با هنرنمایی آریانا گرانده و سینتیا اریوو در نقش شخصیت‌های اصلی است. با نزدیک شدن به زمان اکران این اثر سینمایی روی پرده سینماها، تیزر و پوستر جدیدی از آن منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را نشان می‌دهد.

تیزر تازه منتشر شده از این فیلم که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید، علاوه بر اینکه شخصیت‌های مختلف این اثر سینمایی را نشان می‌دهد، بخش‌های موزیکال و آوازخوانی آن را نیز به تصویر می‌کشد که شامل آهنگ‌های مختلف و جذاب در محیط‌های رنگانگ و دلنشین است.

سکان کارگردانی این اثر سینمایی را جان ام چو برعهده داشته است، فیلمسازی که به خاطر ساخت فیلم سینمایی Crazy Rich Asians و فیلم Now You See Me 2 شهرت دارد. در کنار آریانا گرانده و سینتیا اریوو، بازیگران دیگری نیز در این اثر سینمایی هنرنمایی می‌کنند که شامل جاناتان بیلی، ماریسا بود، میشل یئو و جف گلدبلوم است.

فیلم Wicked برای اکران در تاریخ ۲۲ نوامبر سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این تیزر، پوستری نیز برای این فیلم منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید.

Ariana Grande, Cynthia Erivo, Wicked

منبع متن: gamefa