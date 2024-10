۱۵ بازی مزرعه‌داری که طرفداران Stardew Valley باید تجربه کنند

این اثر امروزه به عنوان یک استاندارد برای این ژانر در نظر گرفته می‌شود، همانطور که بازی سوپر ماریو (Super Mario) برای سبک پلتفرمر، پوکمون (Pokémon) در ژانر رام کردن هیولا‌ها و Super Smash Bros برای سبک مبارزه‌ای کراس‌اوور به عنوان استاندارد آن ژانر نام برده می‌شوند. درست مانند این آثار، بازی Stardew Valley نیز الهام‌بخش یک زیرژانر کامل است که به راحتی می‌توان آن را Stardew-likes نامید، اما این بدان معنا نیست که سایر شبیه‌سازهای کشاورزی با عناصر منحصربه‌فرد خود عالی نیستند. اما این اثر چهره‌ و نماد بازی‌های شبیه‌ساز کشاورزی است. بازیکنانی که می‌توانند صد‌ها ساعت برای آن وقت بگذارند، ممکن است به دنبال یک بازی مشابه برای کمی تنوع باشند. این مقاله برای معرفی بازی‌های بیشتر این سبک به طرفداران است.

۱۵. Garden Paws

تهیه‌کننده: Bitten Toast Games / سازنده: Bitten Toast Games

سال عرضه: ۲۰۱۸

پلتفرم: Nintendo Switch, PC

گاردن پاوز عناصر کشاورزی، ماجراجویی و مدیریت حیوانات خانگی را با هم ترکیب می‌کند تا تجربه‌ای لذت‌بخش و آرامش‌بخش را ایجاد کند. بازی دنیایی جذاب را ارائه می‌دهد که در آن بازیکنان نقش یک کشاورز را بر عهده می‌گیرند که وظیفه دارد مزرعه‌ی خود را بسازد و توسعه دهد و در عین حال از حیوانات مختلف مراقبت کند. بازیکنان می‌توانند انبار‌ها، قفس‌ها و سازه‌های دیگری را برای نگهداری و مراقبت از حیوانات در حال رشد خود، از جوجه‌ها و بچه خرگوش‌ها گرفته تا موجودات عجیب‌تر بسازند. این اثر در کنار فعالیت‌های کشاورزی سنتی مانند کاشت محصولات زراعی و برداشت، اکتشاف و پیدا کردن گنج را نیز معرفی می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد اسرار پنهانی را در سراسر جزیره را کشف کنند. این بازی همچنین دارای گزینه‌های شخصی‌سازی گسترده‌ای است، از طراحی مزرعه گرفته تا لباس‌های شخصیت‌ها، که این به بازیکنان اجازه می‌دهد بهشتی را مختص خود خلق کنند. چیزی که این اثر را متمایز می‌کند تمرکز آن بر ایجاد یک دنیای سالم و همه‌جانبه است، جایی که بازیکنان می‌توانند از عناصر آرام‌بخش کشاورزی، مراقبت از حیوانات خانگی و ماجراجویی به شدت لذت ببرند.

۱۴. Travellers Rest

تهیه‌کننده: Isolated Games / سازنده: Isolated Games

سال عرضه: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC

تراولرز رست با ادغام مکانیک‌های سنتی کشاورزی با مدیریت مسافرخانه‌هایی در محیطی قرون وسطایی، پیچش تازه‌ای را به ژانر شبیه‌ساز کشاورزی معرفی می‌کند. بازیکنان نقش یک مدیر مسافرخانه را بر عهده می‌گیرند که نه تنها باید غذا و نوشیدنی را برای مشتریان سرو کند، بلکه باید مواد تشکیل دهنده‌ی آن‌ها را نیز خودش پرورش دهد و چیزهای مختلفی را برای برآوردن نیاز‌های مشتریان خود بسازد. در واقع کشاورزی به اندازه‌ی همان دم کردن، پخت و پز، و مدیریت قهوه‌خانه‌ ضروری است که این باعث ایجاد یک گیم‌پلی جذاب می‌شود که بازیکنان را درگیر کار‌های متنوع نگه می‌دارد. همچنین این بازی بازیکنان را تشویق می‌کند تا مسافرخانه‌ی خود را ارتقا دهند، دستور العمل‌های جدید پخت و پز را باز و کرفتینگ را به معنای واقعی کلمه تجربه کنند و همه‌ی این‌ها در حالی است که نیاز‌های مزرعه‌ی خود را نیز برطرف می‌کنند. سبک هنری پیکسلی جذاب، فضای قرون وسطایی را بهتر منتقل می‌کند و غوطه‌وری را افزایش می‌دهد. در پایان این بازی با ترکیبی از کشاورزی و مکانیک مدیریت کسب و کار، تجربه‌ی منحصربه‌فردی را برای بازیکنانی که از مدیریت زمین کشاورزی و تجارت در دنیایی پویا و پر از جذابیت قرون وسطایی لذت می‌برند، ارائه می‌دهد.

۱۳. Fae Farm

تهیه‌کننده: Phoenix Labs / سازنده: Phoenix Labs

سال عرضه: ۲۰۲۳

پلتفرم: Nintendo Switch, PC

این اثر برای طرفداران فانتزی و جادو ساخته شده و با ادغام عناصر عرفانی در هر جنبه‌ای از گیم‌پلی، برداشتی مسحورکننده از ژانر شبیه‌ساز کشاورزی را ارائه می‌دهد. بازیکنان خود را در دنیایی جادویی می‌بینند که در آن می‌توانند محصولات کشاورزی بکارند، حیوانات را ببینند و از قدرت‌های جادو‌یی برای تقویت کشاورزی و اکتشافات خود استفاده کنند. ادغام جادو و کشاورزی چشم‌اندازی تازه برای این ژانر به ارمغان می‌آورد و به بازیکنان اجازه می‌دهد از معجون‌ها و جادو‌ها برای تسریع رشد گیاهان، دفع آفات و حتی تبدیل مزرعه خود به چیزی خارق‌العاده استفاده کنند. این بازی با موجودات و گیاهان جادویی مختلفی که دارد، به حس شگفتی این اثر می‌افزاید. این وسط اکتشاف نقش بزرگی در این اثر بازی می‌کند و بازیکنان به جنگل‌های مسحور شده، خرابه‌های مرموز و نخلستان‌های مخفی ‌می‌روند، جایی که می‌توانند مواد کمیابی را جمع‌آوری کنند، با موجودات جادویی بجنگند و افسانه‌های این جهان را کشف کنند. در کل ترکیبی از کشاورزی، سحر و جادو و ماجراجویی، تجربه‌ای غنی و همه‌جانبه را ایجاد می‌کند که برای کسانی که به دنبال رویکردی عجیب‌تر نسبت به یک شبیه‌ساز معمولی کشاورزی هستند، متمایز است.

۱۲. Hokko Life

تهیه‌کننده: Wonderscope AB / سازنده: Wonderscope AB

سال عرضه: ۲۰۲۱

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Xbox One , PC

هوکو لایف با دادن کنترل بی‌سابقه‌ای بر چیدمان، طراحی و زیبایی‌شناسی دهکده‌شان به بازیکنان، رویکردی بسیار خلاقانه را در این سبک اتخاذ می‌کند. این بازی در اساس خود به بازیکنان اجازه می‌دهد تا مزارع خود را مدیریت کنند و محصولات خود را پرورش دهند، اما تمرکز واقعی آن در شخصی‌سازی و خلاقیت نهفته است، جایی که بازیکنان می‌توانند هر جنبه‌ای از دهکده خود را با سبک خاص خود طراحی کنند. از ساخت خانه و وسایل آن گرفته تا تزئین مناظر بازی، بازیکنان می‌توانند روستای خود را دقیقاً همانطور که می‌خواهند بسازند و شکل دهند. این بازی همچنین دارای یک سیستم کرفتینگ عالی است که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا منابع را جمع‌آوری کرده و از آن‌ها برای ایجاد شخصی‌سازی وسایل، کاستوم‌ها و تزئینات مختلف استفاده کنند که می‌تواند در هر نقطه‌ای از دهکده قرار گیرد. از سوی دیگر بازی شامل شخصیت‌های غیرقابل بازی متنوعی می‌شود که می‌توانند به دهکده‌ی بازیکنان نقل مکان کنند و بخشی از جامعه‌اش شوند و هر کدام شخصیت و نیاز‌های خاص خود را نشان دهند. با پیشرفت بازیکنان، آن‌ها می‌توانند ابزار‌های پیشرفته‌تر کرفتینگ، ارتقاء مزرعه و مناطقی جدید برای کاوش را باز کنند و اطمینان حاصل کنند که همیشه کار‌های جدیدی برای انجام دادن وجود دارد. ترکیب کشاورزی و گیم‌پلی متمرکز بر طراحی، این اثر را برای کسانی که عاشق خلاقیت در کنار عناصر کشاورزی سنتی هستند، مناسب می‌کند.

۱۱. Verdant Skies

تهیه‌کننده: Howling Moon Software / سازنده: Howling Moon Software

سال عرضه: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC

وردانت اسکایز با ترکیب مکانیک‌های سنتی کشاورزی با داستانی عمیق و عناصر ایجاد رابطه با شخصیت‌ها، خود را از سایر شبیه‌سازهای کشاورزی متمایز می‌کند. داستان این بازی که در یک سیاره‌ی بیگانه می‌گذرد، بازیکنان را موظف می‌کند تا یک مزرعه را ایجاد و یک جامعه را از پایه بسازند، اما برخلاف دیگر بازی‌های کشاورزی، این اثر تاکید قابل توجهی بر عمق داستان و تعاملات پیچیده‌ی شخصیت‌ها دارد. هر شخصیت‌ غیرقابل بازی دارای یک پس‌زمینه‌ی داستانی غنی است و بازیکنان می‌توانند از طریق گفت‌وگو و انتخاب‌های معنادار با آن‌ها روابط عمیقی برقرار کنند. این بازی همچنین معضلات اخلاقی و ماموریت‌های داستانی را معرفی می‌کند و به بازیکنان اختیار بیشتری در شکل دادن به دنیای اطراف خود می‌دهد. در عین حال کشاورزی به عنوان مکانیک اصلی بازی باقی می‌ماند و بازیکنان به رشد دادن محصولات کشاورزی، پرورش حیوانات و بهبود زمین خود نیز خواهند پرداخت. با این حال، افزودن روابط شخصی و پیچش‌های داستانی به بازی نوعی طنین احساسی می‌دهد که آن را از شبیه‌سازهای کشاورزی ساده‌تر متمایز می‌کند. با کاوش در مناظر بیگانه بازیکنان منابع جدید، افسانه‌هایی پنهان و اسرار جدیدی را کشف می‌کنند که باعث می‌شود جهان این اثر زنده و پویا بماند. این بازی ترکیبی غنی از کشاورزی، داستان و توسعه‌ی شخصیت را ارائه می‌دهد که آن را به یک انتخاب شایسته برای بازیکنانی تبدیل می‌کند که خواهان گیم‌پلی استراتژیک و غوطه‌وری در روایت‌های جذاب هستند.

۱۰. Roots of Pacha

تهیه‌کننده: Soda Den / سازنده: Soda Den

سال عرضه: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

روتس آو پاچا یکی از چندین بازی برتر در سبک شبیه‌ساز کشاورزی است که به ندرت اعتبار و احترامی را که شایسته‌ی آن است، بدست می‌آورد. این بازی یک شبیه‌ساز کشاورزی کوآپ است که در عصر حجر شروع می‌شود، اما از پیش‌فرض ساده‌ی تحقیق و کشف استفاده می‌کند و به بازیکنان و شخصیت‌ها اجازه می‌دهد بیشتر درباره‌ی این جهان بیاموزند و در طول تاریخ رشد کنند. این بازی علاوه بر گیم‌پلی کوآپ خود، حس عمیقی از عضو یک جامعه بودن را تشویق می‌کند. بازیکنان قبیله‌های خود را می‌سازند و دانش خود را در مورد کشاورزی، ابزار و فرهنگ ارتقا می‌دهند. پیشرفت آهسته اما پیوسته‌ی این بازی منعکس‌کننده‌ی مراحل اولیه‌ی تمدن بشری است و هر کشفی را قابل توجه و ارزشمند می‌کند. همچنین این اثر به دلیل اینکه اکتشافات علمی و شگفتی‌ها را با مکانیک‌های شبیه‌ساز کشاورزی کلاسیک ترکیب می‌کند، شگفت‌انگیز است و پیچشی منحصربه‌فرد در مفاهیم محبوب بازی Stardew Valley ارائه می‌کند. تمرکز بازی بر کوآپ و به اشتراک‌گذاری دانش، تجربه‌ای جذاب برای بازیکنان ایجاد می‌کند و پیوند‌ها را نه تنها بین شخصیت‌های درون بازی، بلکه بین بازیکنانی که با هم بازی می‌کنند نیز تقویت می‌کند. می‌توان گفت که این اثر یک بازی جذاب مناسب برای کسانی که خواهان هیجان و حس موفقیت ناشی از کشف و پیشرفت هستند است و همچنین تجربه‌ای مبتنی بر جامعه که بازتاب روز‌های اولیه‌ی بقای بشریت است را ارائه می‌دهد.

۹. Coral Island

تهیه‌کننده: Humble Bundle / سازنده: Stairway Games

سال عرضه: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS5, Xbox Series X/S, PC

بازی Stardew Valley و قبل از آن بازی Harvest Moon آشکارا بر پیشرفت این ژانر و بیشتر مفاهیم آن تأثیر گذاشته بودند، اما بازی Coral Island به نوعی احساس می‌شود که گام بعدی به نسل جدید این ژانر است. از جلوه‌های بصری‌ پیشرفته و مکانیک‌های گیم‌پلی جذاب گرفته تا دنیایی پرهیجان که توسط شخصیت‌‌های غیرقابل بازی با هویت خاص خود زنده می‌شود، این بازی پتانسیل این را دارد که به موفقیت بازی Stardew Valley برسد. توجه به جزئیات در پس‌زمینه و دیالوگ‌های هر شخصیت‌ غیرقابل بازی به روابط عمق زیادی می‌بخشد و باعث می‌شود بازیکنان احساس کنند با شخصیت‌های اطراف خود ارتباط بیشتر و عمیق‌تری نسبت به سایر بازی‌های این ژانر دارند. به طور خاص این بازی به این دلیل برای طرفداران Stardew Valley جذاب خواهد بود که آن‌ها می‌توانند مدت زمان یک روز درون بازی را شخصی‌سازی کنند و این چیزی است که Stardew Valley واقعا فاقد آن است. این ویژگی به تنهایی می‌تواند تاثیر زیادی بر نحوه‌ی رویکرد بازیکنان به برنامه‌های روزمره و استراتژی‌های خود داشته باشد و کنترل بیشتری بر تجربه‌ی آن‌ها ارائه دهد. استودیوی Stairway Games به کسانی که از این بازی در کیک‌استارتر حمایت کرده‌اند، نیز پاداش داده و به همین دلیل جامعه‌ی بازی احساس می‌کند در توسعه‌ی آن نقش بسیاری داشته است. این بازی احتمالا از روند Stardew Valley پیروزی کند و تجربه‌ای رو به تکامل ایجاد کند که با طرفدارانش رشد می‌کند.

۸. Disney Dreamlight Valley

تهیه‌کننده: Gameloft / سازنده: Gameloft Montreal

سال عرضه: ۲۰۲۳

پلتفرم: iOS, PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی Disney Dreamlight Valle شاید در هیچکدام از جنبه‌های خود پیشگام نباشد، با این حال با گنجاندن شخصیت‌هایی آشنا از مجموعه‌های دیزنی به برجسته شدن خود کمک می‌کند. چه ماهیگیری با گوفی (Goofy)، جست‌وجو برای غذا با وال‌ای (Wall-E)، آشپزی با رمی (Remy) یا کاوش با وودی (Woody) و باز لایتیر (Buzz Lightyear) از داستان اسباب بازی (Toy Story) باشد، این اثر به غوطه‌ور شدن بازیکنان در جهان‌های موردعلاقه‌شان و برانگیختن حس نوستالژی در آن‌ها کمک می‌کند. این شخصیت‌های آشنا به طرفداران قدیمی دیزنی و مخاطبان جوان‌تر کمک می‌کنند تا تجربه‌ی جذاب‌تری را داشته باشند. همچنین بازی با معرفی شخصیت‌های اضافی از آثار مختلف به بازی در تقریبا هر ماه، چاشنی نوستالژی خود را بیشتر می‌کند. این جریان مداوم به‌روزرسانی محتوا، بازی را برای بازیکنانی که از جمع‌آوری شخصیت‌ها و تعامل با پرتاگونیست‌های مورد علاقه‌ی خود در دیزنی لذت می‌برند، تازه و هیجان‌انگیز نگه می‌دارد. این اثر همچنین داستان جالبی دارد و از طرفی شبیه‌ساز کشاورزی با کیفیتی بی‌نظیر است که هر چیزی که خلق و خوی بازیکن اقتضا می‌کند را دارد و درست مانند Stardew Valley هم آرامش و هم ماجراجویی را بسته به خواسته‌ی هر بازیکن ارائه می‌دهد.

۷. Littlewood

تهیه‌کننده: SmashGames / سازنده: Sean Young

سال عرضه: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch, PC

تاثیر بازی Stardew Valley در سطوح مختلفی از ژانر شبیه‌سازی بسیار گسترده شده است و بازی Littlewood نیز نمونه‌ای است که با افتخار از این تاثیرات استفاده می‌کند. این بازی چیز خاصی ندارد و با یک سبک هنری پایه که به نظر می‌رسد برای دادن حس و حالی ساده و جذاب‌تر ساخته شده، همچنان همه‌ی عناصر Stardew Valley را در بر می‌گیرد و حتی این اثر پیش‌فرض منحصربه‌فردی با این محوریت دارد که بازیکن قبلا جهان را نجات داده است و با این کار یک پیچش جالب در داستان سنتی ماجراجویی و قهرمانی ایجاد می‌کند. در این بازی، بازیکنان نه تنها می‌توانند با شخصیت‌های مختلف آشنا شوند و با آن‌ها دوست شوند، بلکه حتی می‌توانند با آن‌ها سفر کنند و به یک رابطه کمک کنند تا به پتانسیل‌هایش برسد. این جنبه‌ی تعاملی، ارتباطات عاطفی که بازیکنان می‌توانند با شخصیت‌های درون بازی ایجاد کنند را عمیق‌تر می‌کند و به هر رابطه معنای بیشتری می‌بخشد. این بازی به اندازه‌ای متفاوت است که ارزش بررسی به‌ عنوان یک بازی خاص را داشته باشد و هنوز هم آرامش‌بخش بودنی که بازی Stardew Valley را بسیار محبوب کرده، دارد. بازیکنانی که به دنبال یک شبیه‌سازی آرام و متمرکز بر رابطه با شخصیت‌های مختلف هستند، این اثر را یک محیط لذت‌بخش خواهند یافت.

۶. Sun Haven

تهیه‌کننده: Pixel Sprout Studios / سازنده: Pixel Sprout Studios

سال عرضه: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC

وقتی طرفداران بازی Stardew Valley به دنبال بازی بزرگ بعدی خود می‌گردند، عموما می‌خواهند تجربه‌ی یک بازی آرامش‌بخش مبتنی بر واقعیت برای غوطه‌ور شدن حداکثری را داشته باشند. با این حال خود Stardew Valley نیز کاملا به موارد گفته شده وفادار نبوده، پس چرا باید بازی‌های دیگر این کار را بکنند؟ بازی Sun Haven نمونه‌ی کاملی از یک شبیه‌ساز فانتزی است که به طور کامل عناصر خارق‌العاده‌ی نقش‌آفرینی و جادویی را در بر می‌گیرد و در عین حال به اصول اولیه‌ی شبیه‌ساز کشاورزی وفادار می‌ماند. ادغام مسابقه‌های جادویی و مکانیک‌های مبارزه‌ای یک لایه‌ی هیجان‌انگیز را به گیم‌پلی اضافه می‌کند و برای کسانی که از عناصر نقش‌آفرینی لذت می‌برند جذاب است. از انتخاب بین مسابقه‌های جادویی در شخصی‌سازی شخصیت در همان ابتدا گرفته تا مبارزه با جانوران شگفت‌انگیز، این بازی به طرفداران نقش‌آفرینی فانتزی و شبیه‌ساز کشاورزی موارد خوبی ارائه می‌دهد. در نتیجه بازیکنان می‌توانند زندگی جادویی خود را ایجاد و خود را در دنیایی با جزئیات فراوان غوطه‌ور کنند که بر اساس تصمیمات آن‌ها تغییر می‌کند. این اثر همچنین مقیاس بزرگی دارد و با داستانی قوی، به بازیکنان فرصت‌های زیادی برای درگیر شدن در آن را می‌دهد. در کل Sun Haven قطعا به دوستداران شبیه‌سازهای کشاورزی اثری جذاب از این ژانر را ارائه می‌دهد و در عین حال عناصر خاصی را برای متمایز شدن از بقیه‌ی رقبا نیز فراهم می‌کند.

۵. Story of Seasons: A Wonderful Life

تهیه‌کننده: XSEED Games / سازنده: Marvelous

سال عرضه: ۲۰۲۳

پلتفرم: PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S

قاعدتا این مجموعه بازی باید یک سری آشنا برای طرفداران سبک شبیه‌ساز کشاورزی باشد، زیرا این مجموعه‌ای است که قبلا با نام Harvest Moon شناخته می‌شد و Harvest Moon همان چیزی بود که در وهله‌ی اول الهام‌بخش Stardew Valley بود، اما Stardew از آن و هر چیز دیگری که این مجموعه از آن زمان تولید کرده بود، پیشی گرفت. البته بازی Story of Seasons: Pioneers of Olive Town به خوبی تبلیغ شد، اما اغلب به اشتباه به عنوان یکی از بهترین بازی‌های مدرن این سری شناخته می‌شود. تاثیر Stardew Valley هنوز در آثار جدیدتر دیده می‌شود، اما Story of Seasons همچنان طرفداران وفادار خود را حفظ کرده است. با این حال بازی Story of Seasons: A Wonderful Life، بازسازی اخیر بازی Harvest Moon که ساخته‌ی سال ۲۰۰۳ بود، در واقع عملکرد بسیار بهتری دارد. تکرار مکررات در شبیه‌سازهای کشاورزی در بیش از دو یا سه سال اول وجود دارد، اما این بازی بین فصل‌هایش فاصله‌ی زمانی دارد یعنی همه‌ی شخصیت‌ها هر بار پیر می‌شوند و کل منظره‌ بازی با گذر زمان تغییر می‌کند. این تغییر تدریجی نه تنها تجربه‌ی داستان را بهبود می‌بخشد، بلکه گیم‌پلی بازی را برای بازیکنان در طولانی مدت تازه و جذاب نگه می‌دارد که این به زنده بودن بازی کمک می‌کند و تجربه‌ای نوستالژیک و در عین حال با طراوت را برای طرفداران نسخه‌ی اصلی فراهم می‌کند.

۴. Moonstone Island

تهیه‌کننده: Raw Fury / سازنده: Studio Supersoft

سال عرضه: ۲۰۲۳

پلتفرم: Nintendo Switch, PC

این بازی یکی از جدیدترین آثاری است که به Stardew Valley تشبیه شده است و همچنین از زمان انتشار خود در سپتامبر ۲۰۲۳ به سرعت تاثیر زیادی روی این ژانر برجای گذاشته است. Moonstone Island به عنوان ترکیبی از پوکمون و Stardew Valley شناخته می‌شود که به خودی خود راهی عالی برای جلب علاقه‌ طرفداران است. از طرفی این اثر با داشتن عناصر دلپذیر یک شبیه‌ساز کشاورزی با داستانی عمیق، جهان‌سازی گسترده و سایر عناصر کلاسیک نقش‌آفرینی، نقص‌های Stardew Valley را پر می‌کند. ترکیب یکپارچه‌ی مکانیک کشاورزی با آموزش هیولا‌ها و مبارزات فراوان یک تجربه‌ی جذاب و چندجانبه را ایجاد می‌کند و این در حالی است که این بازی در سطح پایه‌‌ای خود مانند Stardew Valley و هر بازی شبیه‌ساز کشاورزی دیگری عمل می‌کند. بازیکنان روز را با مراقبت از محصولات و زمین خود با گذر فصل‌ها شروع می‌کنند. با این حال، بازی با گنجاندن عناصر رام کردن هیولا‌ها و مبارزات کارتی و همچنین داستانی جذاب و جلوه‌های بصری عالی، واقعا همه‌ی ویژگی‌های خوب را در ارائه‌ی یک تجربه‌ی چندجانبه از خود نشان می‌دهد. بازیکنان می‌توانند مناطق جدیدی را کاوش کنند، افسانه‌هایی پنهان را کشف کنند و با موجودات و شخصیت‌های غیر قابل بازی ارتباط برقرار کنند و در هر روز جزیره، احساسی مانند یک ماجراجویی جدید داشته باشند.

۳. Animal Crossing: New Horizons

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo

سال عرضه: ۲۰۲۰

پلتفرم: Nintendo Switch

به عنوان بخشی از یک مجموعه‌ی محبوب نینتندو، بازی‌های Animal Crossing همیشه یکی از قابل توجه‌ترین‌ بازی‌ها در زمینه‌ی بازی‌های شبیه‌ساز اجتماعی هستند. با این حال، با انتشار بازی Animal Crossing: New Horizons در ابتدای سال ۲۰۲۰، آن‌ها یک بازی بسیار جذاب برای طرفداران تولید کردند که در حالی که مردم در سراسر جهان در قرنطینه بودند، میلیون‌ها نفر جذب آن شدند و از آن لذت بردند. تاکید بازی بر خلاقیت، از طراحی خانه گرفته تا محوطه‌ی جزیره، به بازیکنان این امکان را می‌دهد که فضای خود را کاملا شخصی‌سازی کنند و خلاقیت‌های خود را با دوستانشان به اشتراک بگذارند. راه‌های زیادی برای پیشبرد و باز کردن مکانیک‌ها و ویژگی‌های جدید در این اثر وجود دارد، اما بازیکنان می‌توانند سختگیری نکنند و در صورتی که شرایط فعلی آن‌ها به این‌ مکانیک‌های جدید نیاز ندارد، صرفا به کشاورزی و برداشت محصولات بپردازند. این رویکرد آرام تضمین می‌کند که بازی همیشه برای بازیکنانی که به دنبال ماجراجویی و یا صرفا فراری از واقعیت هستند، لذت‌بخش باقی بماند. هرچند این اثر یک بازی بسیار متفاوت با Stardew Valley است، اما یکی دیگر از بازی‌های چندجانبه و محبوب است که می‌توان با هر حالتی چه تک‌نفره و یا با دوستان از آن لذت برد و سطح شخصی‌سازی و تعامل اجتماعی که ارائه می‌دهد آن را از بقیه‌ی آثار مشابه‌ خود متمایز می‌کند.

۲. Wylde Flowers

تهیه‌کننده: Studio Drydock Pty Ltd / سازنده: Studio Drydock Pty Ltd

سال عرضه: ۲۰۲۲

پلتفرم: Nintendo Switch, PC, iOS

این بازی اغلب در بحث‌ها و لیست‌هایی که در مورد بازی‌های عالی که طرفداران Stardew Valley باید انجام دهند نوشته می‌شود، نادیده گرفته می‌شود، با این حال یک شبیه‌ساز آرامش‌بخش زندگی و کشاورزی است، اما جذابیت آن در المان‌های جادویی و خارق‌العاده‌اش نهفته است. دو تفاوت خاص این بازی با Stardew Valley این‌ها هستند که بازیکنان باید نقش شخصیت تارا (Tara) را به جای شخصی‌سازی شخصیت خود بر عهده بگیرند و گرافیک نیز آنچنان نوآورانه نیست. با وجود این تفاوت‌ها، بازی در ساخت اتمسفر و داستان عالی عمل کرده است و تجربه‌ای بی‌نظیر را در این سبک ارائه می‌کند. همچنین این اثر با داشتن صداپیشگی موفق شده تا به عنوان یک بازی کمیاب در این سبک بدرخشد. داشتن صدا برای هر شخصیت به هویت آن‌ها می‌افزاید و در نهایت عمق بیشتری به داستان می‌دهد. گنجاندن این ویژگی دنیای این بازی را به گونه‌ای زنده می‌کند که اکثر شبیه‌سازهای کشاورزی نمی‌توانند آن را انجام دهند. این بازی مهر جادویی خود را بر مکانیک‌های کلاسیک شبیه‌ساز کشاورزی نیز اضافه می‌کند و همه‌ی این عناصر با یکدیگر در راستای نمایش زندگی جدید تارا به‌عنوان یک جادوگر نوظهور کار می‌کنند و این ویژگی بازی را در رده‌ی خود برجسته می‌کند.

۱. Harvestella

تهیه‌کننده: Square Enix / سازنده: Live Wire

سال عرضه: ۲۰۲۲

پلتفرم: Nintendo Switch, PC

هاروستلا اصلا شبیه کلونی از بازی Stardew Valley نیست زیرا تمرکزش تنها روی کشاورزی نیست، اما یک پکیج کامل از یک بازی جذاب را ارائه می‌دهد. این اثر ژانر شبیه‌ساز کشاورزی را با نقش‌آفرینی ترکیب می‌کند و این در حالی است که استودیوی سازنده با توجه به فقدان صداگذاری در بازی توانسته‌ با داستانی شگفت‌انگیز و عمیق بازیکنان را تحت تاثیر قرار دهند. ترکیب عناصر نقش‌آفرینی با فعالیت‌های سنتی سبک شبیه‌ساز کشاورزی باعث می‌شود این بازی مانند یک اثر ماجراجویی عالی باشد و فرصت‌های زیادی برای کاوش و رشد شخصیت را به بازیکنان ارائه دهد. عناصر جهان‌سازی و مبارزات این اثر در ارائه‌ی تجربه‌ی یک نقش‌آفرینی باشکوه و سرگرم‌کننده استثنایی هستند و حتی در لحظاتی با ریتم کندتر آن، بازیکنان می‌توانند از آرامش کشاورزی کردن لذت ببرند و برای مدتی استراحت کنند. دنیای بازی مملو از مکان‌های خارق‌العاده و موجودات منحصربه‌فرد است که به جنبه‌های مبارزه‌ای و کشاورزی بازی و در ایجاد کردن این تعادل کامل بین ژانر‌ها عمق بیشتری می‌بخشد.

منبع: CBR

