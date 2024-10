گزارش: نسخه موبایلی Overwatch 2 در دست ساخت است

به نظر می‌رسد شرکت اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) به دنبال این است که بازی Overwatch 2 را به گوشی‌های هوشمند بیاورد. این خبر بر اساس اطلاعات کتاب جدید جیسون شرایر با عنوان Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment است. شرایر در این کتاب با بیش از ۳۰۰ توسعه‌دهنده از بلیزارد مصاحبه […]