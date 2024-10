استیون گراهام حضورش در فیلم Peaky Blinders را تأیید کرد

استیون گراهام به تازگی در مصاحبه خودش تأیید کرده که او در فیلم سینمایی Peaky Blinders حضور خواهد داشت.

به تازگی استیون گراهام در جشنواره فیلم لندن (LFF) شرکت کرده و تأیید کرده که برای پروژه بعدی خودش قرار است در چه اثر سینمایی هنرنمایی کند. بازیگر Line of Duty بیان کرده که او قرار است ابتدا در فیلم سینمایی «پیکی بلایندرز» سرویس آنلاین نتفلیکس بازی کند.

او همچنین گفته که پس از بازی در این اثر سینمایی، قرار است در فیلم بیوگرافی Deliver Me from Nowhere نقش پدر بروس اسپرینگتین را بازی کند. او در این مصاحبه خودش همچنین بیان کرده که او مشتاقانه منتظر آن است تا بار دیگر در کنار دیگر بازیگران در فیلم «پیکی بلایندرز» بازی کند.

در فصل ششم و پایانی سریال برجسته و بسیار موفق «پیکی بلایندرز»، استیون گراهام نقش هیدن استاگ را بازی کرده بود و به نظر می‌رسد که او قرار است این نقش را در این اثر سینمایی نیز بازآفرینی کند. با این حال، هنوز سرویس آنلاین نتفلیکس به صورت رسمی حضور او در این فیلم را تأیید نکرده است.

منبع: deadline